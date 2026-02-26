A- A+

Liga dos Camapeões Sorteio das oitavas da Champions League: veja onde assistir, horário e possíveis duelos Confrontos serão conhecidos na manhã desta sexta-feira (27), na Suíça

A Uefa Champions League conhece, na manhã desta sexta-feira (27), os confrontos das oitavas de final. No último meio de semana, foram definidos os oito classificados dos playoffs, que agora vão se encontrar com as equipes melhores colocadas na primeira fase da competição. O sorteio será realizado às 8h, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

Além de definir os confrontos das oitavas de final, o evento já vai traçar o caminho das equipes até a grande final, agendada para o dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.

Os clubes que avançaram nos playoffs foram Atalanta, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Galatasaray, PSG, Newcastle e Real Madrid. Eles se juntam aos oito primeiros colocados da fase anterior: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea e Sporting.

Possíveis confrontos

Neste novo formato da Champions, os oito primeiros colocados da primeira fase podem encarar apenas dois possíveis adversários. Líder e vice-líder da fase de liga, Arsenal e Bayern de Munique só podem encarar Bayer Leverkusen ou Atalanta, por exemplo.

Outros enfrentamentos que podem ser sorteados são: Liverpool ou Tottenham contra Atlético de Madrid ou Galatasaray; Barcelona ou Chelsea contra PSG ou Newcastle; e Sporting ou Manchester City contra Real Madrid ou Bodo/Glimt.

Para o sorteio desta sexta-feira, uma nova regra passará a valer. As oito equipes melhores colocadas na primeira fase terão a vantagem de decidir aos duelos de mata-mata em casa. Contudo, em caso de eliminação de um dos cabeças de chave, o time que o derrotou ganha o direito de ser o mandante no confronto de volta.

A fase de oitavas de final da Liga dos Campeões está marcada para os dias 10 e 11 de março (ida) e 17 e 18 de março (volta). Já as quartas ocorrem em 7 e 8 de abril (ida) e 14 e 15 de abril (volta), enquanto a semifinal está agendada para 28 e 29 de abril (ida) e 5 e 6 de maio (volta).

Sorteio da Champions, onde assistir?

A TNT e a HBO Max transmitem o sorteio das oitavas da Champions, às 8h desta sexta-feira.

