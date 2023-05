A- A+

COPA DO BRASIL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil; saiba onde assistir e possível adversário do Sport O Rubro Negro pernambucano é o único clube da série B nesta fase da competição

Leia também

• Estreia sem gols e sem surpresas do Sport na Série B do Brasileirão; saiba o próximo passo do Leão

• Sport se concentra para a final da Copa do Nordeste, na Ilha, contra o Ceará; saiba as expectativas

• Com retornos, Sport se prepara para encarar Ceará na final da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira (02), acontece o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, às 13h. O sorteio conta com os 16 times classificados da terceira fase da compétição. O Sport é o único representante de Pernambuco, e o único clube da série B nesta fase do torneio mais rentável do país.

As 16 equipes estarão no mesmo pote, sem restrição de confrontos, ou seja, todos podem se enfrentar. Depois de definir os confrontos, são definidos os mandos de campo dos confrontos de ida e volta.

Os clube classificados são: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport.

América-MG, Bahia, Botafogo, Grêmio e Santos são so remanescentes desde a primeira fase. Já Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Internacional e Palmeiras vieram através da Libertadores. O São Paulo entrou via Brasileiro. Já o Cruzeiro foi campeão da Série B, enquanto o Sport conquistou a vaga por ser vice-campeão da Copa do Nordeste.

Onde assistir o sorteio?

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube, clicando neste link.

Veja também

MET Gala Serena, Federer e mais: personalidades do esporte marcam presença no Met Gala