COPA DO BRASIL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e times Único representante de Pernambuco, o Retrô conhecerá seu próximo adversário nesta segunda (02)

A Confederação Brasileira de Futebol irá sortear, na tarde desta segunda-feira (02), os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 15h30.

Único representante de Pernambuco, o Retrô faz parte do grupo de 16 times que compõem as oitavas de final da Copa do Brasil.

Entre eles, são 12 times da Série A (Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco), dois da Série B (Athletico-PR e CRB), e dois da Série C - Retrô e CSA.

Diferente da terceira fase, os clubes não serão divididos por potes. Isso significa que não há restrição de confrontos, o que abre possibilidade de clássicos estaduais. O mando de campo também será definido durante o sorteio.

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto, logo após a Copa do Mundo de Clubes, que ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Premiação

Os clubes classificados às oitavas de final da Copa do Brasil receberam uma premiação no valor de R$ 3.638.250. Quem avançar de fase vai arrecadar mais uma cifra milionária, no valor de R$ 4.740.750.

Onde assistir o sorteio das oitavas da Copa do Brasil?

O sorteio será transmitido pelo SporTV (TV fechada) e pelo canal da CBF no YouTube.

Confira o calendário da Copa do Brasil:



Oitavas de final: 30 de julho e 6 de agosto;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Final: 2 e 9 de novembro.

