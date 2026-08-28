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FUTEBOL INTERNACIONAL Sorteio define jogos da primeira fase da Liga Europa A competição terá início em 17 de setembro, e terá final sediada em Frankfurt

Os clubes participantes da Liga Europa conheceram seus adversários da fase de liga do torneio após o sorteio realizado nesta sexta-feira (28) em Mônaco.

Assim como acontece com a Champions League, a segunda competição mais importante de clubes da Uefa conta com 36 times. Cada um disputará oito partidas, quatro em casa e quatro fora, contra outros oito adversários, em um grupo único reunindo todos os 36.

Os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes posicionadas entre o 9º e o 24º lugar disputarão uma repescagem para completar a lista de classificados para a etapa eliminatória.

Confira os confrontos



Os ingleses Bournemouth e Sunderland vão enfrentar o tradicionalíssimo Milan na fase de liga.

O Bournemouth disputa uma competição continental pela primeira vez após terminar em sexto lugar na Premier League da temporada passada e receberá os 'rossoneri', heptacampeões europeus, na costa sul da Inglaterra.

A equipe de Marco Rose também jogará em casa contra o tcheco Viktoria Plzen, o austríaco Sturm Graz e o campeão israelense Hapoel Be'er Sheva. Além disso, o time viajará duas vezes à Espanha para enfrentar a Real Sociedad e o Celta de Vigo, além de visitar o Sparta Praga e o Lillestrøm, vencedor da Copa da Noruega na temporada passada.

O sétimo lugar conquistado na Premier League da temporada passada garantiu ao Sunderland uma vaga em competições europeias pela primeira vez desde 1973, e seus torcedores terão a oportunidade de viajar ao estádio de San Siro.

O Sunderland também visitará o Anderlecht — que já foi campeão da Copa da Uefa —, jogará em casa contra o holandês AZ Alkmaar, o Dínamo de Zagreb e o Levski Sofia. Além disso, enfrentará dois clubes poloneses: Jagiellonia Białystok e Lech Poznań.

Em outro duelo visitará o Torreense, pequeno clube da segunda divisão portuguesa que surpreendeu ao conquistar a Copa de Portugal na temporada passada.



O Crystal Palace, vencedor da Uefa Conference League na temporada passada e agora comandado pelo francês Pierre Sage, enfrentará em casa a Real Sociedad, o Sparta Praga, o Lech Poznań e o alemão Hoffenheim. A equipe viajará para enfrentar Lyon, Salzburg e Jagiellonia, além de ir a Istambul para jogar contra o Besiktas.

A Real Sociedad, atual campeã da Copa do Rei da Espanha, terá pela frente o Lyon (França), a Juventus (Itália), três vezes vencedora da extinta Copa da Uefa, o Viktoria Plzen (República Tcheca), o Union Saint-Gilloise (Bélgica), o Bournemouth (Inglaterra), o Crystal Palace (Inglaterra), o Torreense (Portugal) e o Lillestrøm (Noruega).

Entre os alemães, o Bayer Leverkusen, finalista há dois anos, enfrentará, entre outros, o Olympique de Marselha e o Red Bull Salzburg.

Já o Hoffenheim terá pela frente o Sturm Graz, ex-clube de seu técnico Christian Ilzer, e o Crystal Palace, entre outros adversários.

A primeira rodada da Liga Europa será disputada nos dias 16 e 17 de setembro, e a final acontecerá em Frankfurt, no dia 26 de maio de 2027.

No ano passado, o Aston Villa venceu a final contra o Freiburg (3-0), levando para Birmingham um troféu europeu pela primeira vez em 44 anos.

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