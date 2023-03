Sorteio da Libertadores 2023; confira horário, divisão de potes e onde assistir

A- A+

A Libertadores de 2023 está perto do início. Nesta segunda-feira (27), às 21h (horário de Brasília), serão sorteados os grupos da primeira fase da principal competição de clubes do continente. A cerimônia vai ser realizada em Luque, no Paraguai.

O Brasil conta com sete representantes no torneio. Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. O Fortaleza também estava classificado, mas foi eliminado na pré-Libertadores.

São 32 equipes na primeira fase da Libertadores. Os times estão divididos em quatro potes atráves da colocação no ranking da Conmebol. As equipes que chegaram da fase preliminar estão necessariamente no pote 4.

Times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupo, exceto aqueles que chegam da fase prévia.

Confira os potes:

Pote 1

Flamengo (Brasil)

River Plate (Argentina)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Athletico-PR (Brasil)

Independiente del Valle (Equador)

Olimpia (Paraguai)



Pote 2

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Internacional (Brasil)

Barcelona (Equador)

Racing (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Colo Colo (Chile)

Fluminense (Brasil)



Pote 3

Bolívar (Bolívia)

The Strongest (Bolívia)

Melgar (Peru)

Alianza Lima (Peru)

Argentinos Juniors (Argentina)

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Equador)

Monagas (Venezuela)



Pote 4

Liverpool (Uruguai)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Ñublense (Chile)

Patronato (Argentina)

Atlético-MG (Brasil)

Sporting Cristal (Peru)

Cerro Porteño (Paraguai)

Independiente Medellín (Colômbia)

Onde assistir o sorteio da Libertadores

SBT nas plataformas digitais, e os canais SPORTV e ESPN, na TV fechada.

Veja também

Tênis Alcaraz vence Lajovic e vai enfrentar Tommy Paul nas oitavas do Masters 1000 de Miami