Copa do Brasil Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil: confira onde assistir e a data dos jogos Os confrontos serão definidos nesta terça-feira (6), às 13h (horário de Brasília)

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (6), às 13h (horário de Brasília). A definição dos confrontos entre as oito equipes que restam no torneio será realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Diferente dos sorteios anteriores da Copa do Brasil, o desta fase também vai organizar o chaveamento até a final. Não há divisão de potes e os mandos de campos serão sorteados.

As datas base para a realização das partidas será no mês de julho. Os jogos de ida na semana do dia 5 e a volta na semana do dia 12.

Equipes vivas na competição

Entre os oito que restaram no torneio, apenas América-MG, Bahia e Grêmio iniciaram desde a primeira fase. Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo chegaram a partir da terceira fase.

Os times classificados às quartas de final receberam R$ 4,3 milhões em premiações. Quem passar para a semifinal vai embolsar mais R$ 9 milhões.

Onde assistir ao sorteio: CBF TV e SporTV.

Pernambucanos eliminados

Os quatro representantes de Pernambuco foram eliminados da Copa do Brasil. Santa Cruz e Retrô caíram na segunda fase para América-MG e Tombense, respectivamente.

O Náutico caiu na terceira fase para o Cruzeiro e o Sport ficou pelo caminho diante do São Paulo, nas oitavas de final.

