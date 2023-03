A- A+

Copa do Brasil Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil; confira data, horário e divisão de potes Representantes pernambucanos, Sport e Náutico estão no Pote B do torneio

O sorteio que vai definir os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil teve data definida pela CBF e vai acontecer na próxima segunda-feira (27), às 15h (horário de Brasília).

Além dos 20 classificados da última fase, participam do sorteio os times classificados à Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza), o campeão da Série B (Cruzeiro), o campeão da Copa Verde (Paysandu), o vice da Copa do Nordeste (Sport) e o nono colocado do último Brasileiro (São Paulo).

As 32 equipes estão divididas em dois potes, definidos pela posição no Ranking de Clubes da CBF. Os 16 melhores estão no Pote A e o restante no Pote B. Os times do mesmo pote não se enfrentam.

As partidas de ida e volta estão previstas no calendário para acontecer entre os dias 12 e 26 de abril.

Representantes de Pernambuco, Sport e Náutico estão no Pote B e podem encarar adversários duros na terceira fase.

Confira as equipes de cada pote:

Pote A

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, Coritiba.

Pote B

CRB, CSA, Náutico, Sport, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá-PA e ABC.

Quanto cada time ganha na terceira fase?

As equipes que estão na terceira fase da Copa do Brasil recebem R$ 2,1 milhões de cota. Quem avançar às oitavas de final vai garantir mais R$ 3,3 milhões de premiação.

