Futebol Soso cita "calendário hostil" em maratona de jogos do Sport na temporada Leão entrou em campo, diante do Central, na Arena de Pernambuco, dois dias depois de enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste

Do término do jogo contra o Bahia, no último domingo (4), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, até a partida perante o Central, nesta terça (6), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, passaram-se aproximadamente 50 horas. Abaixo das 66 recomendadas pelo Regulamento Geral de Competições para o intervalo mínimo entre partidas. Uma maratona cansativa para o Sport. Ou, nas palavras do técnico Mariano Soso, “hostil”.



“Eu tinha conhecimento de um calendário muito hostil para os atletas. É complexo consolidar um modelo de jogo, as interações dos jogadores com tantos jogos contínuos. Devemos ter capacidade de adaptação”, afirmou o treinador, após a goleada do Sport por 4x1 diante do Central.



“Estamos mudando muitos os jogadores, mas há áreas dentro do clube que estão avaliando o rendimento dos jogadores. Temos que construir maior solidez defensiva. Na segunda metade de hoje, tivemos maior volume de situações, tendo capacidade de conquistar espaços. Mas assumo que estou em um processo em que vou buscando respostas dia a dia, competição atrás de competição”, completou.



Com o resultado, o Sport manteve-se na liderança do Pernambucano, com 18 pontos. O próximo compromisso do Leão na temporada será já na sexta (9), perante o Treze, novamente na Arena de Pernambuco, mas agora pela Copa do Nordeste.

