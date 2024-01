Soso defende esquema com três zagueiros, mas não descarta mudanças contra o Santa Cruz

A- A+

Considerada um dos menores problemas do Sport ao longo dos últimos anos, a zaga iniciou 2024 de forma negativa. Apesar do time ter feito apenas dois jogos no ano, o sistema adotado por Mariano Soso, com três zagueiros, não tem agradado ao torcedor. Diante do Retrô, na noite da última quarta-feira (17), foram quatro gols sofridos apenas no primeiro tempo. Fato que fez o técnico, mais uma vez, modificar o esquema no intervalo. Já tinha sido assim contra o Petrolina.

Após o revés sofrido para o Retrô, Soso justificou a escolha pela formação, e pontuou que o "comportamento" dos atletas em campo deve se sobressair sobre a tática.

"Esse esquema com três zagueiros e dois volantes era para fechar o meio e evitar as progressões por este setor. Eu falo de comportamentos defensivos e ofensivos, independentemente da formação. Eu entendo que as atenções estão muito conectadas para se jogarmos com linha de três, de quatro. É muito mais importante o comportamento, os princípios do jogo", explicou.

Agora, prestes a encarar o primeiro clássico da temporada, contra o Santa Cruz, nesta sábado (20), o treinador argentino não descarta realizar mudanças no intuito de fortalecer o sistema defensivo. O Sport não levava quatro gols em um mesmo jogo desde agosto de 2022. Na ocasião, foi goleado pelo Ituano, por 4x1.

"Considero que temos tarefas a fazer para fortalecer nossa defesa. É um jogo que precisarei analisar e ver o que poderia ter sido feito. Precisamos nos solidificar, ser mais consistentes nas ações que impliquem em duelos diretos. Iremos designar tarefas para poder crescer como grupo", enfatizou.

