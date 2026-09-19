A- A+

FUTEBOL Soso destaca força mental do Sport após virada: "Resiliência" Treinador valorizou reação rubro-negra após pênalti sofrido e afirmou que competição interna tem elevado rendimento do elenco

A vitória de virada do Sport sobre o Juventude por 2 a 1, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, foi tratada pelo técnico Mariano Soso como uma demonstração da força mental construída pelo elenco.

Após sair atrás no placar com o pênalti convertido por Luis Mandaca, o Leão reagiu ainda no primeiro tempo, com Chrystian Barletta, e confirmou a virada na etapa final, com Marcelo Ajul.

O comandante destacou a capacidade de reação da equipe diante de um adversário que, segundo ele, apresentou uma organização defensiva forte.

“Foi um confronto complexo contra uma equipe com forte organização defensiva. O time demonstrou um bom comportamento e capacidade de reação com critério para buscar a virada. Jogaram com muita mentalidade, disciplina tática e convicção ofensiva para cumprir o plano de jogo estabelecido”, afirmou.

O potencial de recuperar jogadores durante o próprio jogo e a participação de todo o elenco na construção do resultado são aspectos fundamentais para a sequência da Série B, segundo o treinador.

O treinador também chamou atenção para a postura dos jogadores durante a partida. Segundo Soso, a equipe conseguiu aliar disciplina tática e agressividade para buscar o resultado, sem abandonar a estratégia estabelecida antes do confronto.

“A nossa maior virtude é a força coletiva e a resiliência. Temos jogadores que cometem erros em campo, mas recebem apoio no intervalo para recuperar a confiança e desempenhar em alto nível. Independentemente de quem entra ou sai da equipe, todos estão trabalhando à disposição para construir vitórias. A forte competição interna no elenco tem elevado o rendimento individual e fortalecido a postura coletiva”, destacou.

Pressão alta e identidade

A linha de marcação alta também foi um dos pontos que surgiu como estratégia do Sport para impedir que o time gaúcho construísse as jogadas com tranquilidade.O técnico explicou que fazia parte da proposta de jogo da equipe.

“A organização tática exige clareza sobre a estrutura do adversário e o perfil dos jogadores. Como a proposta do Sport é ser um time protagonista, foi planejada uma marcação alta e agressiva para impedir que o rival jogasse com conforto, o que exigiu grande intensidade e repetição de esforços de todos os atletas”, disse.

Apesar da boa atuação em parte da partida, o Juventude conseguiu crescer no segundo tempo e passou a controlar algumas ações. Fábio Lima chegou a marcar após passe de Mandaca, mas o gol foi anulado por impedimento.

O treinador reconheceu que existem questões a serem melhorados na equipe.

“Em um jogo de oposição contra um adversário estruturado e com boa movimentação, o Sport conseguiu neutralizar as principais ações do rival na maior parte do tempo. O objetivo é sustentar o padrão tático pelo maior tempo possível, compreendendo que o adversário também busca impor o seu jogo”, analisou.

“A partida serviu como um processo de maturação para a equipe interpretar exatamente quando agredir com a posse de bola e quando se manter sólida e consistente defensivamente”, complementou.

Reta final

Com a vitória, o Sport chegou aos 44 pontos e reduziu para dois a distância para o G-6. A proximidade da zona de classificação aumenta a importância dos próximos compromissos

Soso afirmou que as escolhas para a escalação levam em consideração as características de cada confronto e as condições dos jogadores e projetou o clássico contra o Náutico.

“As escolhas levam em consideração quais atletas se encontram em melhores condições para os duelos específicos de cada partida. Todo o grupo tem se dedicado bastante. Os próximos jogos e clássicos trazem motivação para continuar com a mesma postura e identidade de jogo, representando a história do clube e os torcedores na Ilha do Retiro”, concluiu.

Veja também