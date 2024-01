Soso detalha ausência de Fábio Matheus entre titulares e explica uso de pratas da casa no Sport

A- A+

O ano de 2024 tem tudo para ser o de consolidação de Fábio Matheus no time titular do Sport. No ano passado, o prata da casa ganhou espaço aos poucos com Enderson Moreira, encerrando a temporada de forma titular. Com Mariano Soso, a expectativa é que o volante siga evoluindo dentro da equipe principal. Porém, no primeiro compromisso do Leão no ano, o atleta iniciou o confronto com o Petrolina entre os reservas.

Admirador de Fábio Matheus, o treinador argentino explicou o motivo do camisa 47 começar o duelo como opção.

"Fábio fez uma boa pré-temporada, mas estamos tendo uma carga alta e tive uma inclinação pelo Ítalo para ser titular. O ingresso de Fábio confirma uma parte significativa. Devemos cuidar da projeção de um jogador como Fábio, Lucas André, capitais do clube. É um processo de crescimento, de evolução, que o treinador deve acompanhar com critério. Isso é muito pertinente", salientou Soso.

No intuito de valorizar a base do clube, o Sport busca dar mais espaço aos pratas da casa na temporada 2024. A ideia da diretoria rubro-negra, ao lado da comissão técnica encabeçada por Mariano Soso, é ter pelo menos 30% do elenco profissional formado por jogadores revelados na Ilha do Retiro.

"O Sport está trabalhando muito também em futebol formativo, em jogadores que tentam se consolidar na primeira equipe", pontuou.

"Nesta temporada teremos diferentes gerações no elenco, mas a tarefa é poder integrar jogadores mais jovens, e que possam participar de um contexto onde possam se mostrar sem tanta pressão, que possam ir muito bem", completou o treinador.

O Sport teve mais dois jogadores regularizados: o atacante Arthur Caíke e o lateral-esquerdo Riquelme, que já estão à disposição do treinador Mariano Soso. Ainda são aguardadas as liberações do volante Felipe, do meia Pedro Vilhena e do centroavante Gustavo Coutinho.

