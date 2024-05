A- A+

Sport Soso elogia entrada dos reservas em vitória do Sport e avalia mudanças : "prioridade com o coletivo" Tití Ortiz, Barletta e Rosales foram importantes para garantir a goleada do Leão contra o Brusque no último sábado (11), na Arena de Pernambuco

Além de garantir a liderança isolada da Série B e os 100% de aproveitamento na competição, a goleada do Sport diante do Brusque, no último sábado (11), na Arena de Pernambuco, deixou como notícia positiva para os rubro-negros o bom desempenho dos jogadores que entraram do banco de reservas. O meia Tití Ortiz, o atacante Barletta e o lateral-direito Roberto Rosales tiveram participação nos gols do Leão no segundo tempo que definiram o placar de 4 a 1.

Ortiz e Barletta entraram juntos aos 16 minutos da segunda etapa. O meia marcou nos primeiros minutos em campo e deu uma assistência para o atacante, aos 29. Já Rosales entrou na reta final da partida e também participou com o passe para o segundo gol do camisa 30.

Na entrevista coletiva ao final da partida, o técnico Mariano Soso reforçou a capacidade do Sport em se adaptar ao calendário agitado de jogos e elogiou a entrada dos jogadores na segunda etapa.

“Adotamos um comportamento de adaptação ao calendário, aos jogos muito perto um do outro e isso temos que pensar no desenho do plantel. Eu tenho a responsabilidade de administrar os jogadores em função de minutagem, em função da condição (física) e principalmente para que a equipe não perca a sua essência[...].

A entrada dos jogadores que estavam no banco de reservas foi muito boa. Insisto em compartilhar com cada atleta que compõe esse plantel, a interpretação que tenho do jogo e logicamente é importante a execução das tomadas de decisão. Eu acho que eles estão ampliando seus argumentos para poderem melhorar suas ideias de jogo", disse o treinador argentino.

Desses jogadores que tiveram destaque saindo do banco de reservas, o que pode deixar a maior dúvida no técnico para assumir a titularidade é Tití Ortiz. O meia foi titular nas duas primeiras rodadas da segunda divisão contra Amazonas e Vila Nova, enquanto Alan Ruiz se recuperava de lesão. Soso também analisou a possibilidade de fazer essa troca.

"A tarefa de um bom treinador é de contribuir com cada jogador para que ele alcance a sua melhor versão. Isso geralmente acontece num contexto em que somos responsáveis de poder construir isso. Agora, a gestão dos jogadores que estão muito perto no rendimento é sempre um ato de injustiça, eu falo sempre isso com eles, eu tenho prioridade com o coletivo, com o plano de jogo", comentou.

Após a vitória contra o Brusque, os jogadores do Sport receberam folga neste domingo (12) e se reapresentam nesta segunda-feira (13), visando a preparação para encarar o Ituano-SP na próxima quarta-feira (15), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada da Série B.



