Soso exalta organização defensiva do Sport na vitória sobre o Athletic: "Jogou com muito coração"

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A vitória por 2 a 1 sobre o Athletic-MG, nessa quinta-feira (1º), na Arena Sicredi, teve um sabor especial para o Sport. Além de quebrar a sequência de cinco derrotas seguidas como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, o resultado manteve o Leão vivo na briga pelo G6.



Após a partida, o técnico Mariano Soso valorizou o desempenho defensivo e a entrega do elenco na partida. Ao analisar o confronto, o comandante argentino destacou a dificuldade de jogar contra um adversário que preza pela posse de bola.



"Parabenizar ao time, um jogo muito importante para nós, e voltar à vitória. Tivemos um primeiro tempo com um confronto complexo, principalmente porque é um time que tem uma disputa para a posse de bola", comentou.





Organização defensiva

Apesar da vantagem construída nos primeiros minutos, com Neto Pessoa, o Rubro-Negro sofreu o empate minutos depois, com Kauan Rodrigues. Saindo do banco para substituir Marlon, machucado, Carlos de Pena precisou de 9 minutos para recolocar o Leão na frente do placar.

Neto Pessoa marcou o primeiro gol do Leão na partida. Foto: Maik Ribeiro / Sport Club do Recife





Na etapa final, o Sport utilizou a vantagem ao seu favor, evitando se expor e apostando em contra-ataques. Soso ressaltou a postura defensiva, mas manteve a exigência por evolução.



"Acho que tivemos muito bons comportamentos defensivos, principalmente, e acho que tivemos que gestionar melhor a posse de bola, principalmente na segunda metade. Mas acredito muito que foi uma vitória com uma muito boa organização defensiva", avaliou.



"O propósito hoje era ganhar o jogo. Tivemos um plano de jogo, fizemos parte disso, mas também uma olhada crítica para o que o time não alcançou. Mas o mais destacável é o triunfo e voltar para Recife, ficando no jogo até o fim na frente", complementou.

Benevenuto e Ajul durante a vitória do Sport. Foto: Maik Ribeiro / Sport Club do Recife



Próximo confronto

Com 47 pontos e na 9ª colocação, o Leão agora se prepara para o confronto contra o São Bernardo, na próxima terça-feira (6), às 19h30, na Ilha do Retiro.



"Hoje o time jogou com muito coração. Falo objetivamente de uma boa organização, mas acho que eles também hoje representaram em compromisso. Esse triunfo também, sinceramente, é para eles [torcida]. Agora, é voltar a jogar na Ilha, com a nossa gente, com a nossa torcida e continuar junto por um propósito que temos todos [o acesso]", concluiu.

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