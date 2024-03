Soso lamenta mais uma atuação irregular do Sport e explica formação em clássico

A- A+

Mais uma vez na temporada, a torcida do Sport teve que lidar com o time vivendo altos e baixos dentro de uma partida. Após o empate em 2x2 com o Náutico, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, o técnico Mariano Soso lamentou mais uma atuação irregular do time. No entanto, crê que o Leão merecia sorte melhor, principalmente pelo segundo tempo apresentado.

"Na primeira metade, o time teve um controle defensivo, mas, animicamente, o ataque não teve construção de bom jogo, de situações", iniciou.

"No segundo tempo, tivemos um papel mais de protagonismo, com maior capacidade de agredir o adversário. Defensivamente, tentamos evitar transições, não acho que tenhamos sofrido tanto. Controlamos o jogo, estávamos mais perto de ampliar o marcador do que de sofrer o empate, que tem um sabor muito amargo", completou.

Pela segunda vez na temporada, Soso escolheu um time alternativo para encarar o Náutico. Pela primeira fase do Estadual, o Sport acabou saindo derrotado de campo. Nesta quarta, só melhorou de rendimento quando atletas considerados titulares entraram na partida.

Segundo o técnico argentino, a opção pela formação inicial com mudanças se deu pela carga pesada de jogos. "Depois de dois jogos seguidos com uma escalação similar, eu achei que condicionalmente os jogadores que entraram hoje no jogo se encontravam em melhor condições de atuar", pontuou.

"Sou responsável por colocar a escalação em função do condicional e do futebolístico. Divido todos os dias com os jogadores tarefas em função dos comportamentos. Jogamos sempre com a melhor escalação", finalizou.

