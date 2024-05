A- A+

Sport Soso lamenta revés do Sport para Ituano, mas quer resposta imediata do time contra o Avaí Na visão do técnico, time teve boas oportunidades para sair vencedor perante os paulistas

O técnico do Sport, Mariano Soso, lamentou a derrota do time para o Ituano, na noite desta quarta-feira (15), no Novelli Júnior, pela quinta rodada da Série B. Na visão do técnico, o Rubro-negro volta para Recife com a "sensação amarga" pelo resultado negativo.

"Fizemos um jogo de equipe com sua boa forma. Eu acho que tivemos argumentos para poder conquistar a vitória, mas temos uma sensação amarga pelo resultado, com a expectativa de virar a página e fazer uma boa preparação para retornar às vitórias", pontuou.

Passado o revés, o treinador argentino já passa a focar no próximo compromisso do clube. No sábado (18), o Sport recebe o Avaí, às 15h30, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da Segundona. Uma oportunidade, segundo Soso, para o time dar uma resposta imediata ao torcedor leonino.

"Será um confronto significativo. Principalmente pelo amargo que deixa esta derrota. Temos tempo curto, a equipe tem a oportunidade de mostrar o sustento de uma identidade de jogo, demonstrar personalidade. A rota não vai ser mudada. Hoje, sentimos uma dor, mas temos que voltar e fazer um bom jogo para nós, para nossa torcida, e alcançar a vitória", enfatizou.

Com o revés para o Ituano, o Sport estacionou nos 12 pontos e tropeçou pela primeira vez nesta Série B. O resultado pode fazer o Rubro-negro deixar a liderança, caso Goiás e Santos vençam seus compromissos, ainda nesta quarta-feira, contra Paysandu e Ponte Preta, respectivamente.

