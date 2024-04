A- A+

Sport Soso minimiza episódios extracampo e afirma que Sport venceu Ceará com "autoridade" Treinador ainda destacou personalidade do time para fazer bom jogo após título estadual

O Sport ainda está longe de conquistar o seu principal objetivo da temporada. No entanto, enquanto não começa a Série B do Brasileiro, o clube vem colecionando bons resultados nesta primeira parte do ano. Aguardando o adversário da terceira fase da Copa do Brasil, o Leão foi campeão estadual no último final de semana e, nesta quarta-feira (10), carimbou sua ida à semifinal da Copa do Nordeste ao derrotar o Ceará, por 2x1, na Arena de Pernambuco. Vitória, aliás, que na visão do técnico Mariano Soso foi conquistada com "autoridade".

Apesar do Ceará e da Federação Cearense de Futebol tentarem tirar o jogo de Pernambuco nas últimas semanas, o treinador argentino salientou que o foco do grupo estava voltado apenas para levar o Rubro-negro à semifinal do Nordestão.

"Não colocamos nossa atenção, ou energia, nessa questão de troca de estado ou de local para a partida. Tínhamos que ter argumentos sólidos para jogar e focamos sempre em ser melhor que o nosso adversário. Falo com humildade que fomos melhores que o Ceará, pois conquistamos uma vitória merecida e com autoridade. As situações extracampo servem para distrair e não afetaram nossa preparação", enfatizou o treinador.

O treinador rubro-negro ainda destacou a personalidade da equipe para fazer um bom jogo, apesar do período curto de trabalho visando a partida. Após a decisão contra o Náutico, o Sport só realizou duas atividades para encarar o Ceará.

"Temos que ser mais assertivos com o plano de jogo quando o tempo é curto, e os jogadores fizeram um jogo com atenção e determinação. Enfrentamos um adversário de alta complexidade. Acho que a equipe hoje mostrou personalidade para jogar, para neutralizar e sustentar", falou.

Passada a classificação sobre o Ceará, o Sport só volta a campo agora para estrear pela Série B. A CBF ainda vai detalhar a tabela da competição, porém a partida do Leão contra o Amazonas acontecerá entre os dias 19 e 21 de abril, fora de casa.

