Sport Soso minimiza empate e exalta atuação do Sport contra Fortaleza: "Estou orgulhoso" Treinador destacou entrega do time e acredita em evolução na parte defensiva

Não foi apenas a torcida do Sport que ficou com o sentimento de que o time poderia ter saído com uma vitória, diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Em coletiva concedida após o confronto, o técnico Mariano Soso foi só elogios ao time rubro-negro.

"A equipe teve profundidade a nível de convicção ao modelo de jogo. O Fortaleza tem sempre muitas boas construções, jogadas de gols, é protagonista em seus jogos. Mas, hoje (quarta-feira), o papel de protagonista quem exerceu foi o Sport. Estou muito orgulhoso. Estávamos em desvantagem, mas a equipe soube se comportar, teve perseverança, personalidade, e boa postura para agredir o adversário", pontuou.

Contra o Fortaleza, o Sport foi superior ao adversário durante a maior parte da partida. Na primeira etapa, por exemplo, o Rubro-negro teve grandes oportunidades de abrir o placar. Contudo, em raro vacilo da defesa, viu o Tricolor do Pici chegar ao seu gol com Moisés, após rápido contra-ataque.

Em meio ao bom desempenho do time, Soso minimizou o tento sofrido para exaltar a coletividade do elenco no confronto.

"Nós desativamos todo tipo de transição do adversário. Concordo que falhamos no gol, mas em um jogo que teve 98 minutos, o adversário não teve tantas transições. O nosso comportamento defensivo foi sólido. Eles tiveram uma situação na primeira metade, mas acho que hoje a equipe foi muito melhor que em outras ocasiões defensivamente", salientou.

Depois do empate com o Fortaleza pelo Nordestão, o Sport volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano. Neste sábado (24), o Rubro-negro visita o Náutico, às 16h30, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase.

