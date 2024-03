Soso prevê crescimento de Pedro Lima após "aprendizado doloroso" com a expulsão no clássico

A- A+

Aos 17 anos, o lateral-direito Pedro Lima vai, a cada jogo, adquirindo mais experiência no Sport. Mas nem todas são positivas. No Clássico das Multidões do último sábado, no Arruda, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, o jogador foi expulso no final da partida, finalizada em 1x1. Com isso, está fora do confronto da volta, no sábado que vem, na Arena de Pernambuco.



A expulsão, porém, não fez o técnico do Sport, Mariano Soso, criticar o atleta. O argentino preferiu citar o lado do “aprendizado” que o prata da casa terá no futuro, evitando também tecer críticas à arbitragem do clássico.



"Pedro é um jogador jovem que, com a experiência de hoje, vai construir o crescimento dele. É dolorosa (a expulsão), por conta dos dois cartões amarelos, mas é uma situação normal", avaliou. Com a suspensão, Rosales deve ser o titular da posição na próxima partida.



Antes de enfrentar o Santa Cruz, porém, o Sport volta a campo na quarta (13), contra o Murici, às 19h, na Arena de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil. A etapa também é de jogo único e credencia o classificado para a terceira fase do mata-mata nacional.

