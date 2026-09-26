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FUTEBOL Soso reconhece atuação abaixo do Sport em derrota no clássico: "Não fizemos um bom jogo" Treinador rubro-negro apontou dificuldades na construção das jogadas e voltou a destacar os gols sofridos em bolas paradas no revés por 3 a 1

A derrota por 3 a 1 para o Náutico no quinto Clássico dos Clássicos de 2026 deixou o Sport mais distante do objetivo de entrar no G-6 da Série B. Após a partida deste sábado (26), no Esportes da Sorte Aflitos, o técnico Mariano Soso reconheceu a atuação abaixo do esperado e apontou as bolas paradas como um dos principais problemas da equipe.

O Sport chegou ao clássico embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, mas não conseguiu repetir o mesmo padrão de atuação.

Apesar de ter iniciado a partida com maior posse de bola e postura ofensiva, o Leão sofreu o primeiro gol nos acréscimos da etapa inicial. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Jean Carlos ampliou para o Náutico.

Para o técnico, a equipe não conseguiu colocar em prática o planejamento feito durante a semana e teve dificuldades principalmente na construção das jogadas.

“Bem, eu acho que não fizemos o jogo que planejamos. Tivemos uma semana para fortalecer e consolidar o que o time fez contra o Juventude. Mas também tomamos um gol em um confronto não tão claro, fechando a primeira metade. E, no segundo tempo, quando eu acho que sentíamos que poderíamos virar isso, tomamos um gol no início. Então, isso foi um momento muito adverso que o time não conseguiu mudar”, explicou.

“Agora, não fizemos um bom jogo, principalmente com bola. O time não conseguiu construir ataques, sustentar isso, mas também novamente tomou gol em bola parada. Acho que esse é um aspecto que temos que fortalecer”, disse.

Foco na reação

Com 44 pontos, o Sport permanece na nona colocação da Série B e vê a distância para o G-6 aumentar. O próximo compromisso será na quinta-feira (1º), contra o Athletic, às 20h30, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, em Minas Gerais.

Soso destacou a necessidade de virar a página rapidamente e afirmou que o trabalho será o caminho para evitar que a derrota no clássico tenha impacto maior na sequência da campanha.

“Eu não conheço outro caminho que não seja a resiliência. Precisamos, como falei, amanhã fechar esse jogo. Mas também preciso e valorizo ter e treinar jogadores que não sejam indolentes. O jogo de hoje, para nossa torcida, era muito importante. Para eles e para nossa comissão também. Agora, como eu não conheço outra rua ou outro caminho que não seja trabalhando, é isso. E também é uma oportunidade para saber da nossa fortaleza. Isso é muito importante”, iniciou.

O treinador reforçou que o resultado deste sábado não pode apagar a atuação apresentada pelo Sport na rodada anterior, mas admitiu a necessidade de corrigir os problemas demonstrados no clássico.

“Mas sábado anterior o time jogou muito bem, sustentou a postura, a torcida reconheceu isso. Foi muito bom. Mas hoje assumimos publicamente que é uma derrota que traz muita dor. Temos muitos jogos pela frente e, principalmente, temos que resolver e desenvolver muito melhor do que isso”, finalizou.

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