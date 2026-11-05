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Sport Soso tem aproveitamento inferior ao de 2024 após 10 jogos, mas suficiente para Sport ocupar G-6 Técnico tenta a missão de classificar o clube pernambucano aos playoffs do acesso

O técnico Mariano Soso completou dez partidas à frente do Sport nesta segunda passagem pelo clube, com números que colocariam o time na zona de classificação para os playoffs da Série B.

Desde que retornou à Ilha do Retiro, o treinador argentino acumula cinco vitórias, dois empates e três derrotas, somando 17 dos 30 pontos disputados e alcançando 56,67% de aproveitamento.

O desempenho é superior ao rendimento geral do Sport na competição. Atualmente, o Leão ocupa a oitava colocação, com 55 pontos em 36 jogos e 50,93% de aproveitamento.

Considerando apenas as dez rodadas sob o comando de Soso, a equipe teria pontuação equivalente a de São Bernardo e Botafogo-SP, sexto e sétimo colocados no recorte. Com 14 gols feitos e 13 sofridos, o Rubro-negro, porém, fica atrás nos critérios de desempate, principalmente pelo saldo de gols.

Na comparação com a primeira passagem do argentino pelo clube, em 2024, o início atual apresenta números inferiores, no que diz respeito à competição. Naquela temporada, Soso alcançou 63,3% de aproveitamento nos dez primeiros jogos à frente do Sport na Série B. O desempenho foi construído em uma sequência que colocou a equipe na disputa pelo acesso à elite.

A nível de comparação, o líder desta edição Novorizontino, por exemplo, tem um aproveitamento de 62% no certame. O clube paulista também lidera as estatísticas nas últimas dez rodadas, com 21 pontos. Um aproveitamento de 70%.

Em sua primeira passagem, Mariano Soso permaneceu no comando rubro-negro até julho de 2024, quando foi demitido após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, em Chapecó. Ao todo, dirigiu o Sport em 17 partidas pela Série B daquele ano.

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Sport tentará, mais uma vez, a missão de entrar no G-6 do campeonato. Na sexta-feira (6), o Leão visita o Operário-PR, às 19h30, em Ponta Grossa, pela 37ª rodada. Na ocasião, Mariano Soso não poderá comandar a equipe, após receber o terceiro amarelo no empate com o Botafogo-SP.

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