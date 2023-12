A- A+

Sport Mariano Soso: estilo ofensivo, admirador de Paulo Freire e referências com Vojvoda e Sampaoli Novo treinador do Sport citou proximidade com cultura brasileira e expressou vontade de sentir o calor da torcida rubro-negra

O novo técnico do Sport, Mariano Soso, já está no Recife desde a última quinta-feira (7) e deixou claro em seus primeiros passos como comandante rubro-negro o desejo de implementar um estilo de jogo ofensivo no Leão. Além de comentar sobre futebol, o treinador citou sua proximidade com a cultura brasileira- com admiração ao educador pernambucano Paulo Freire-, pegou referências sobre o futebol local com os colegas argentinos Vojvoda e Sampaoli e expressou a vontade de sentir o calor da torcida rubro-negra.

"Construir uma equipe que possa se impor independente do rival. Esse meu sentimento futebolístico coincide com o da instituição. O Sport tem condições de jogar assim[...] é uma instituição com história, uma torcida única, que me sinto representado pela forma de sentir o futebol. Estou chegando à maior equipe do Nordeste. Isso me implica assumir um compromisso de passar por aqui transcendendo, que está conectada a montar um time que os torcedores se sintam representados e essa identidade proporcione alcançar os objetivos", iniciou Soso ao comentar seu estilo de jogo. "Como treinador eu tenho um estilo que tento imprimi-lo às equipes. A realidade do futebol nos demanda compreender a cultura e as exigências do meio que nos contrata. O que não posso negocioar é pensar num jogo ofensivo. Em alguns clubes isso pôde ser observado com maior nitidez do que em outros. Mas isso compõe minha matriz como treinador e é o que venho fazer no Brasil", completou o técnico.

O argentino de 42 anos vai viver no Recife a primeira experiência como técnico no Brasil após trabalhar em outros países da América do Sul como Chile, Peru e Equador - além do seu país natal. Soso compartilhou o desejo de aprender português para se comunicar com os jogadores, torcida e imprensa e revelou ligação com a cultura brasileira, influenciado pela sua mãe.

"A cultura brasileira sempre esteve presente na minha infância. Por isso fiquei honrado de ter sido contratado, principalmente por este clube em particular, pela forma de sentir o clube e o apoio incondicional de sua torcida. Sin.to que há uma comunhão. Nasci numa casa em que minha mãe é uma educadora popular, alfabetizadora, onde Paulo Freire esteve presente desde cedo. Eu o respeito e admiro. E minha mãe sempre esteve próxima da cultura brasileira não apenas em termos educativos, mas também em outros elementos que compõem a cultura do país. Isso foi passado para mim e manifesto publicamente uma profunda admiração", afirmou Soso.

Mariano Soso estava se preparando para iniciar a pré-temporada com o Melgar, do Peru. O argentino admitiu que o convite para trabalhar no Brasil feito pelo Sport chegou de surpresa e buscou informações com os conterrâneos Vojvoda e Sampaoli.

"Foi uma surpresa [a busca do Sport] e algo muito feliz para mim. Senti uma profunda felicidade em ser convocado pelo clube. Tive conversas anteriores sobre o Campeonato Brasileiro e tenho proximidade com o corpo técnico de Vojvoda [treinador do Fortaleza]. Tivemos um intercâmbio também com o Sampaoli [ex-Flamengo], que, particularmente, me proporcionou muito em termos de conhecimento por sua experiência no Santos, no Atlético (Mineiro), e não só treinadores, mas analistas. Foi muito valioso ouvir opiniões para avaliar a proposta".

O treinador, inclusive, está ciente da quantidade jogos que acontecem na temporada do futebol brasileiro. "O futebol brasileiro tem uma carga de partidas distintas, muito diferente de outros locais. Se jogam entre 65 e 70 partidas anuais. Isso me coloca numa tarefa de planejar um elenco extremamente competitivo frente à essa carga de partidas. Pensar em como vamos dosar os treinamentos. Penso que aqui se compete mais do que se treina".

Soso tem pouco tempo na capital pernambucana, mas já mostrou interesse em sentir o calor da torcida rubro-negra.

"Em relação ao grito de força (Cazá Cazá), eu estou sentindo nos primeiros passos o fervor dos torcedores. Em cada caminhada o pertencimento que se tem, o respeito pelas cores e à história desse clube. Espero poder abraçar isso e também convoco os torcedores para construir juntos um tempo novo para o Sport", completou Soso.

O Sport irá se reapresentar no dia 27 de dezembro para o início da preparação para 2024.

