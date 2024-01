Soso valoriza vitória do Sport contra o Maguary, mas diz que time pode melhorar: "Ainda sou crítico"

A- A+

Após uma vitória apertada contra o Maguary, por 1 a 0, pela quarta rodada do Pernambucano, Mariano Soso fez questão de ressaltar que valoriza o triunfo do Sport, mas disse que sabe que a equipe ainda precisa melhorar e também compreende as vaias da torcida.

"Eu valorizo a vitória. Foi muito importante ganhar hoje. Ainda sou crítico quanto à produção da equipe. Temos uma torcida muito exigente e compreendo que certa exigência é normal em uma grande equipe. O time continua em construção. Tivemos dificuldade no primeiro tempo de construir, mas no segundo desenvolvemos melhor”, disse o treinador.

Quando perguntado sobre as mudanças recorrentes que vem fazendo na escalação do Sport, Soso argumentou que considera importante para poder analisar o desempenho dos jogadores.

“É uma oportunidade importante de dar minutagem a outros jogadores. Alguns estão mais adaptados que outros. Assumimos compromisso público com a melhora da equipe. Trocar jogador é uma chance de avaliar rendimentos e produção de cada um”, afirmou.

Por último, Soso disse que apesar do Sport não ter sofrido ameaças do adversário e, consequentemente, não ter levado gol, o time desperdiçou algumas oportunidades no ataque e que precisa melhorar no último terço do campo.

"É uma tarefa coletiva, enquanto a consistência defensiva, mas devemos fazer uma tarefa melhor na construção e na finalização. A equipe criou três situações muito claras, no segundo tempo, que poderíamos ter ampliado o marcador", ressaltou.

Próximo jogo



O Sport volta a campo agora na próxima segunda (29), às 20h30, na Arena de Pernambuco. Em partida válida pela quinta rodada do Estadual, o Leão terá pela frente o Afogados, que vem de empate fora de casa com o Petrolina por 2 a 2.

