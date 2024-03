A- A+

SPORT Soso vê "melhora progressiva" do Sport para conseguir sequência de resultados positivos Antes do triunfo sobre o ABC, o Leão vinha de quatro jogos sem vitória, e, agora, tem pela frente decisões no Nordestão e no Estadual

O Sport venceu o ABC por 2 a 0, neste sábado (23), e deu fim à sequência de quatro jogos sem vitórias. Apesar do retrospecto negativo, no período, o Rubro-negro também conseguiu feitos importantes, como as vagas na final do Estadual e na terceira fase da Copa do Brasil. Para o técnico Mariano Soso, há uma "melhoria progressiva" do desempenho do Leão que deverá ser fundamental para conseguir bons resultados.

"Nesses quatro jogos [sem vitória], acho que a equipe foi melhor que o adversário, mas ainda sem comportamentos sustentáveis, talvez. Mas vejo uma melhora progressiva para dar impacto na produção de resultado", explicou o treinador.



Nessa sequência negativa, o Sport acumulou quatro empates. Dois diante do Santa Cruz, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano. Nos pênaltis, o Leão avançou para encarar o Náutico na final. Além disso, o time também foi para as penalidades com o Murici-AL, após placar igualado em 1 a 1, pela segunda rodada da Copa do Brasil. No sufoco, por 5 a 4 na marca da cal, o Rubro-negro passou de fase.

O jogo que mais chamou atenção no período, no entanto, foi no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, na última quarta-feira (20), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Em uma prévia da final do Estadual, as equipes empataram em 2 a 2 em um jogo que ficou marcado por um gol marcado no último lance pelo Timbu.

Para o treinador, no entanto, o trabalho segue em percurso. "Hoje estamos na final de Estadual, protagonizando na Copa do Nordeste. Fizemos um trabalho muito importante para nós, para a nossa diretoria e torcida, para atravessar as duas primeiras fases da Copa do Brasil. Acho que é um trabalho diário dos nossos jogadores, de todos", afirmou Soso.



Perto das quartas do Nordestão

No momento, o Rubro-negro soma 14 pontos e é líder provisório do Grupo A da Copa do Nordeste. A equipe possui quatro pontos de vantagem sobre o River-PI (5º), e cinco sobre Ceará (6º) e Botafogo-PB (7º), que jogam neste domingo (24). Com isso, após o triunfo sobre o ABC, o clube da Praça da Bandeira tem que torcer para que dois desses times tropecem na rodada para ficar com a classificação antecipada.

Agora o Rubro-negro se prepara para encarar o Juazeirense na próxima quarta-feira (27), às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela oitava e derradeira rodada da primeira fase do torneio. Com ou sem classificação antecipada, o Leão vai em busca da vitória para assegurar a primeira colocação para ter a oportunidade de decidir as quartas de final em casa.



Para o jogo, o Sport não poderá contar com o zagueiro Alisson Cassiano, expulso diante do ABC, além do atacante Zé Roberto, suspenso por cartões amarelos.O meia Fabricio Domínguez, que não jogou com o Elefante por conta de um desconforto na coxa direita, também é dúvida. Ainda assim, o capitão Rafael Thyere e o volante Fabinho, que se recuperam de lesão, devem retornar como opções para Mariano Soso para o jogo decisivo.

Após isso, o Sport visita o Náutico, nos Aflitos, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Pernambucano. A partida acontece no próximo sábado (30), a partir das 16h30.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Últimos classificados para a Eurocopa serão conhecidos nesta terça; veja confrontos