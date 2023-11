"Sou a sogra, não sou ele", disse mãe de Bruna Biancardi a bandido sobre dinheiro de Neymar

A- A+

Os criminosos que entraram na casa dos sogros de Neymar por volta das 3h dessa terça-feira (7), com uma arma de fogo, mantiveram como reféns os pais da influenciadora Bruna Biancardi — Telma Fonseca e Edson Ribeiro — e questionaram onde estava a filha e a neta deles, Mavie, de 1 mês. Depois, pediram que a dona da residência mostrasse onde estavam joias e dinheiro.

— Eles mantiveram a mãe da Bruna como refém, perguntaram onde estava a Bruna, onde estava a bebê. Entendo que ele tenha perguntado isso para saber onde estavam as joias. Eles pediram para a mãe mostrar onde estavam os objetos de valor. A mãe mostrou que o cofre estava vazio, que não tinha dinheiro. Um deles questionou: ‘Como assim a sogra do Neymar não tem dinheiro em casa?’. E ela falou: ‘Como você disse: eu sou sogra, não sou ele’ — disse a delegada responsável pela investigação, Mônica Gamboa.

Um dos criminosos, que é filho de um casal que mora no mesmo condomínio, havia se mudado para lá há cerca de uma semana e foi o responsável por liberar a entrada dos outros dois homens que participaram da ação.

Entre joias, relógios e bolsas de grife, o grupo de criminosos que passou cerca de 25 minutos com os pais de Bruna mantidos como reféns levaram itens avaliados entre R$ 500 mil e R$ 600 mil.

Leia abaixo o que a polícia já sabe sobre o crime e o que ainda falta ser esclarecido.

Os criminosos sabiam que no local morava Bruna Biancardi?

Sim. Durante a ação, eles perguntaram especificamente pela influenciadora Bruna Biancardi, mas tanto ela quanto a filha de Neymar, Mavie, não estavam na casa naquele momento. Em publicação nas redes sociais, a nutricionista Bianca Biancardi, irmã de Bruna, disse que as duas já não moram mais no local.

Como os criminosos deixaram o local?

Os criminosos deixaram o local a pé, carregando os objetos roubados em bolsas de viagem. Eles caminharam até a casa onde o integrante do grupo, um jovem de 19 anos, estava morando com os pais. De lá, pegaram um carro e deixaram o condomínio com destino a um bairro próximo, já na capital paulista.

O morador do condomínio de Cotia deixou os dois comparsas e retornou à casa dos pais, onde largou o carro, tomou um banho e saiu de novo, desta vez a pé. Sua intenção, segundo ele relatou à delegada, era chamar um motorista por aplicativo e encontrar os outros dois criminosos para fazerem a divisão dos itens roubados.

Alguém já foi detido? Como foi localizado?

Sim, o jovem de 19 anos que estava morando com os pais no condomínio de Cotia foi detido horas após a ação criminosa. Ele foi detido no trajeto para a última etapa de seu plano. O porteiro do condomínio havia estranhado o entra-e-sai — ora de carro, ora a pé — e acionou a polícia quando foi alertado pelo casal Biancardi sobre o roubo.

A maior parte das câmeras de segurança do condomínio estava inoperante devido à queda de energia que afetou grande parte da região metropolitana de São Paulo desde sexta-feira, mas a câmera da portaria funcionava com o auxílio de um equipamento de no-break. A partir das imagens, foi confirmado que o morador de 19 anos havia participado do roubo.

Quem são os criminosos?

O jovem detido, de 19 anos, já tinha passagens pela polícia por crime de tráfico. A identidade de outro criminoso, de 22 anos, é conhecida pela polícia, que o trata como foragido. O terceiro integrante do grupo ainda não foi identificado.

O grupo pretendia sequestrar a filha do Neymar?

Não há indicação de que o grupo pretendia sequestrar a filha de Neymar. A delegada responsável pela investigação, Mônica Gamboa, diz não descartar que o grupo possa ter cogitado um sequestro, mas acredita ser improvável que isso tenha de fato sido considerado. Para a policial, o trio que praticou o crime é “amador”:

"Se tivessem a intenção de sequestrar, teriam sequestrado os pais. Não vejo essa possibilidade neste momento. Eles queriam dinheiro."

Quais os próximos passos das investigações?

Os próximos passos das investigações incluem a conversão da prisão do jovem de 19 anos em preventiva, a identificação e localização do terceiro integrante do grupo, além da busca pelos itens roubados. A polícia aguarda o laudo pericial da casa dos Biancardis e a quebra do sigilo telefônico dos criminosos para acessar suas comunicações antes e durante o crime. A investigação está prevista para durar dez dias.

