"Sou funcionário do clube, estou à disposição", fala Otávio Augusto após vitória sobre o Floresta

Em meio às incertezas de quem será o próximo treinador na temporada, o Náutico venceu o Floresta, na noite desta segunda-feira (22), sob o comando de Otávio Augusto. Na entrevista coletiva depois da partida nos Aflitos, o técnico reconheceu a ansidade antes do compromisso, e não escondeu o sentimento de felicidade pela oportunidade recebida.

"A ansiedade é normal. Se você está no futebol e não sentir isso, você perdeu o 'bichinho' que movimenta o sentimento da gente pelo futebol, a adrenalina. Busquei fazer uma rotina similar do que sempre faço. C convicação nos dá segurança e controla qualquer ansiedade", detalhou.

"O sentimento é de gratidão. Agradeço pela confiança do clube, do staff que sempre passou por mim desejando boa sorte, torcendo. Só tenho a agradecer à confianaça da direção por deixar eu comandar a equipe no jogo de hoje (segunda). Fico feliz, grato, agradeço também à torcida pelo apoio ao time. Quando eu for dormir, só tenho a agradecer a Deus pelo dia de hoje. Fico muito feliz", ressaltou.

Com a demissão do Dado Cavalcanti no início da semana passada, coube a Otávio ser o responsável por treinar e dar confiança à equipe ao longo da última semana. Com o resultado positivo conquistado, o técnico do sub-20 demonstrou "alívio".

"Alívio pela vitória, o grupo merecia. O tanto que trabalharam durante a semana, o tanto que correram no dia de hoje, disputaram. Sabemos que a Série C vai pedir esse tipo de atitude, fico feliz, contente, e se Deus quiser o grupo tem muita coisa a conquistar durante o ano", pontuou, antes de evitar se aprofundar em qualquer possibilidade de efetivação no cargo de técnico do time profissional.

"Foquei no trabalho voltado para o jogo, organizar a semana, conteúdos do trabalho, o que o clube ia precisar para este jogo. Pensei nisso sem pensar no pós. Sou funcionário do clube, sou técnico do sub-20, mas onde o clube achar que devo estar, vou estar à disposição", finalizou.

