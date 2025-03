"Soube aproveitar a vida": famosos prestam homenagens a Daniel Sabbá, surfista e apresentador

A- A+

Daniel Sabbá, ator, apresentador e surfista, morreu nesta sexta-feira (21), aos 70 anos, após cerca de um mês internado em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O falecimento foi comunicado pelas redes sociais aos seus seguidores. E pelas redes também, amigos famosos fizeram homenagens públicas.

Competindo no surf na década de 80, Sabbá fez amigos com outros atletas, como Rico de Souza, que o celebrou na internet. "Daniel vai poder descansar e com certeza está em um lugar melhor agora! O que me traz alegria é que fomos muito amigos e vivemos momentos mágicos na juventude e em toda vida. Sabbá soube aproveitar a vida", escreveu. Nomes mais jovens do esporte, como Lucas Chumbo, também expressaram pesar.

Além do surf, Sabbá tinha forte ligação com o jiu-jitsu, destacada pelo perfil "Jiu-jitsu Brasil", no Instagram: "Em reconhecimento à sua dedicação e respeito pela arte suave, ele recebeu a faixa-preta das mãos de Ralph Gracie, um dos grandes nomes da família Gracie".





Acidente e câncer em 2022

Nos últimos anos, Sabbá lidou com sérias questões de saúde, no entanto. Em 2022, após bater com a moto em um automóvel na Avenida Niemeyer, o ex-atleta ficou pendurado nas ferragens e perdeu movimentos do corpo. Alguns meses depois, descobriu um câncer no nariz, que foi retirado em 2023. Em fevereiro de 2025, após sentir febre e dores nos rins, foi internado em um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. E com uma infecção generalizada, chegou a ser entubado. Ele não recebeu alta até o seu falecimento.

A batalha foi lembrada pelo atores Lucio Mauro Filho, Humberto Martins e pelo também cantor Evandro Mesquita, em comentários na internet. "Sofreu muito com uma resiliência e força que só Deus… descanse em paz, amigo", desejou Martins. Mauro Filho colocou: "O guerreiro Daniel Sabbá serenou, depois de dura batalha pela vida. Que bom que deu tempo dele saber o quanto foi querido por todos! Meus sentimentos a João Paulo, filho e fiel escudeiro, toda a família, amigos e admiradores desta lenda carioca! Dropa nesse tubo que leva a eternidade meu querido! Que todas os mestres te recebam num grande luau!".

Mesquita o descreveu: "A gargalhada mais estrondosa do litoral! Guerreiro demais! Lutou até a última onda… Até a última gota! Um vulcão como uma rolha de champanhe. Divertido, exagerado, fiel amigo de muitos amigos. Apaixonado pela vida. Adolescentão eterno!".

'Arrancava o sorriso de qualquer um'

Sabbá foi ainda ator e apresentador. Participou na Globo de novelas como Belíssima e Paraíso Tropical. E comandou programas na televisão, como o Sabbá Show, na CNT e na Band. Atrás das câmeras, colecionou diversos amigos famosos, que o reverenciaram nas últimas horas.

"Hoje me despeço de um grande amigo, um cara divertido que arrancava o sorriso de qualquer um, uma lenda, um folclore do Rio de Janeiro, o famoso Daniel Sabbá, mais conhecido como Sabbá Show", definiu o humorista Sergio Mallandro. O ator Murilo Rosa também se manifestou: "Que guerreiro. Que exemplo. Meus carinho e afeto a toda a família!!!!".

Cantora e política, Verônica Costa, a "Mãe loira", como é conhecida, expressou sua saudade: "Sabbazinho gente boa, você fará muita falta!! Eu acredito que você está nos braços de Jesus. Siga firme, pois o caminho à sua frente é repleto de amor, luz e bênçãos, exatamente como você merece. Descanse em paz".

O sepultamento de Sabbá será no Cemitério Comunal Israelita, no Caju, região portuária do Rio, no domingo (23), às 10h.

Veja também