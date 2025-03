A- A+

Futebol Sousa e Geovane não jogam mais pelo Náutico; Paulo Sérgio tem lesão no pé Dupla não viajou para São Luís, no Maranhão, onde o Timbu enfrenta o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste

O volante Sousa e o meia Geovane não vestirão mais a camisa do Náutico. A dupla não viajou com a delegação alvirrubra para São Luís, no Maranhão, onde a equipe encara o Sampaio Corrêa, nesta quinta (6), no Castelão, pelo Grupo B da Copa do Nordeste.

A informação foi divulgada inicialmente por Hathos Rildo, do Timbucast, e confirmada pela reportagem. O Timbu ainda não informou se vai rescindir contrato ou se pode emprestá-los. De certo, o fato de que o cenário abre espaço para mais contratações do Náutico de olho no início da Série C do Campeonato Brasileiro.

Quem também não entra em campo pelo Nordestão é o atacante Paulo Sérgio. O atleta teve uma está em tratamento de uma fratura no dedo do pé e só deve voltar aos gramados em abril, durante a disputa da Série C. Sem ele, o técnico Marquinhos Santos pode acionar Bruno Mezenga ao lado de Vinícius no ataque.

