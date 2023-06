A- A+

Futebol Sousa x Santa Cruz: veja onde assistir e escalações Pernambucanos e paraibanos jogam nesta quarta (28), às 20h, no Marizão, pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro

Hoje tem Santa Cruz em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (28), às 20h, no Marizão, o Tricolor visita o Sousa-PB, pelo Grupo 3 da competição. Os pernambucanos estão na primeira posição da tabela, com 18 pontos, enquanto os paraibanos ocupam o quarto lugar, com 13.



O Santa Cruz vem de sete jogos consecutivos sem derrotas, acumulando quatro vitórias e três empates. O Sousa, por outro lado, vem em queda, com apenas um triunfo nos cinco compromissos mais recentes. Nada, porém, que faça o Tricolor imaginar vida fácil na Paraíba.





“Estamos no returno e temos um conhecimento maior do adversário. Sabemos do potencial deles. É uma das equipes que briga pela classificação. Vamos respeitar, mas tentando impor nosso futebol”, apontou o treinador.



Onde assistir?



O confronto entre Sousa e Santa Cruz será transmitido pelo streaming “F.Sports TV”



Prováveis escalações



Sousa

João Vitor; Guilherme Lucena, Flávio Nunes, Marcelo Duarte e Herick Maceió; Maycon Rangel, Daniel Costa e Gabriel Popó; Lucas Lopeu, Luís Henrique e Gustavo. Técnico: Renatinho Potiguar.



Santa Cruz

Michel; Rhuan Rodrigues, Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinicius; Pingo, Ítalo Henrique e Madson; Lucas Silva, Emerson Galego e Pipico. Técnico: Felipe Conceição



Local: Marizão (Sousa/PB)

Horário: 20h

Árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO). Assistentes: Gleydson Francisco e Wlademir Cunha Mendes (ambos da PB)

Transmissão: F.Sports.TV

Veja também

Futebol Internacional Kovacic deixa o Chelsea e assina com o Manchester City