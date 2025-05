Sousa x Santa Cruz: confira prováveis escalações

A- A+

O Santa Cruz quer manter a boa sequência na Série D, mas para isso, enfrenta o Sousa, neste domingo (25), às 16h30, no Marizão, no Sertão Paraibano.

Um dos times com melhor campanha na Quarta Divisão, o Santa é líder do Grupo A3 com 13 pontos. Por outro lado, o Sousa está apenas na sexta posição com quatro pontos.

Mesmo já se aproximando da linha de chegada para garantir classificação ao mata-mata, o técnico Marcelo Cabo evita o clima de euforia e afirma que o foco do time está sempre voltado ao próximo jogo

“Estamos muito atentos, internamente não tem ‘clima de oba-oba’, ‘de já classificou’, não estamos pensando no mata-mata, estamos focados no jogo a jogo. Precisamos respeitar essa competição, que é árdua”, comentou o treinador.

Adversário

Atual bicampeão paraibano, o Sousa vem se notabilizando por ser uma grande força, principalmente no Marizão, local onde fez jogos duros, inclusive, com times da Primeira Divisão. Para o duelo, Cabo pede consistência ao time.

“Nesse final de semana enfrentamos o campeão paraibano, equipe que bateu o Botafogo-PB na final, sabemos a dificuldade que são nossos adversários, então não temos clima de euforia, pelo contrário, muita humildade, porque de nada adianta ter um início ótimo desse e não obter o acesso. Precisamos de um trabalho consistente, jogo a jogo.

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Mesmo com as boas credenciais, o Dino não começou bem a disputa da Série D, e o treinador tricolor analisou os dois últimos jogos da equipe, já com a presença do treinador Francisco Diá.

“Fica a interrogação de qual Sousa vamos encontrar no domingo. A gente sabe que é uma equipe que começou a chave como um postulante à classificação. Eles têm bons resultados dentro de casa e procuramos ao longo da semana tomar todos os cuidados possíveis, analisando a equipe, pontos fortes e vulneráveis, para fazer um jogo competitivo e trazer o resultado positivo”.

Desfalques

Para o duelo, contudo, Marcelo Cabo não poderá repetir a escalação do último jogo contra o Central. Suspenso devido o terceiro cartão amarelo, Israel sai do time. Toty e Yuri Ferraz brigam pela vaga deixada.

Conforme informação divulgada pelo Beberibe 1285, Thiago Galhardo teria lesionado o quadril e estaria fora do duelo. Procurado pela reportagem, a assessoria do Santa Cruz não retornou até o fechamento da edição para confirmar se o atacante está fora da relação. Pedro Henrique e Eduardo Tanque seriam os prováveis substitutos.

Toty, lateral-direito do Santa Cruz, deve ser novidade diante do Sousa - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Pensando ainda mais adiante na sequência, os titulares Gabriel Galhardo e Matheus Vinícius seguem para o duelo pendurados com dois cartões; Pedro Favela também entra nessa lista.

No plano tático pouca coisa deve mudar, o técnico coral deve repetir os outros titulares e ainda mira o desenvolvimento do time. “Precisamos dar continuidade nesse time base para ganharem conjunto, que melhorem o conhecimento dos atletas, já que 50% desse time não jogou o Estadual”.

Ficha técnica - Santa Cruz x Sousa



Sousa: Bruno Fuso; Iranílson, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Patrik Dias, Felipe Jacaré e Luis Henrique; Ciro Henrique, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico: Francisco Diá.



Santa Cruz: Felipe Alves; Toty (Yuri Ferraz), Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Jr; Thiaguinho, Geovany e Pedro Henrique (Eduardo Tanque). Técnico: Marcelo Cabo.



Local: Marizão (Sousa/Paraíba)

Data: 25/05

Horário: 16h30

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)

Transmissão: a princípio, o duelo não terá transmissão



