Copa do Nordeste Sport visita Sousa em duelo por manutenção no G-4 da Copa do Nordeste; veja onde assistir Bola rola às 21h30, no Marizão, no Sertão da Paraíba, pela terceira rodada

O Sport entra em campo na noite desta terça-feira (11) para um confronto direto pelo G-4, do Grupo A, da Copa do Nordeste. Empolgado pela goleada sobre o Maguary no último sábado, o Leão visita o Sousa, no Marizão, na Paraíba, pela terceira rodada.

Ambos os times somam três pontos na tabela, mas o Dinossauro ocupa o terceiro lugar pelo saldo de gols superior. O Rubro-negro é o quarto colocado.

Para o jogo a mais de 500 km do Recife, o Sport optou por uma logística que pudesse preservar a condição física dos jogadores. Caso fossem de ônibus, os atletas teriam que encarar sete horas de estrada.

No entanto, a diretoria rubro-negra escolheu levar a delegação de avião até Juazeiro do Norte, no Ceará, e de lá seguir por terra até o local da partida. Serão aproximadamente 170 km entre a cidade cearense e o sertão paraibano.

Em boa fase no Leão, o atacante Lenny Lobato enfatizou a grande do Sport para projetar a partida contra o Sousa. De acordo com o atleta de 24 anos, a equipe leonina vai ao Sertão da Paraíba em busca do resultado positivo. Principalmente diante da necessidade de pontuar, após o revés para o Fortaleza, na Ilha do Retiro, na rodada anterior.

“A gente é o Sport. Temos que ganhar fora ou em casa. Na Copa do Nordeste temos que voltar a ganhar, estamos vindo de uma derrota. Então, é um time difícil, mas somos o Sport e vamos lá buscar os três pontos”, falou o atleta.

Com o time enfrentando um calendário pesado neste início de temporada, com um jogo a cada três dias, Lenny salientou que os ajustes para o compromisso foram feitos através de conversas baseadas em vídeos sobre o time adversário.

“Temos poucos treinos. Vamos para os vídeos analisar o rival, analisar o campo, os contextos do que estamos fazendo e o que precisamos melhorar. Atribuímos muito isso à comissão técnica, que vai nos ajudar a fazer o melhor jogo possível”, pontuou.

No pesado e irregular gramado do Marizão, a tendência é que Pepa opte por mandar a campo o que tem de melhor à disposição no momento. Mesmo com o clássico com o Náutico, pelo Estadual, batendo à porta. No final de semana, o treinador declarou que boa parte do grupo já tem condições de atuar por 90 minutos.

BASTIDORES NO AR! Teve goleada na Ilha do Retiro, grande estreia, golaços e muito mais! Assista a como foi Sport 5x0 Maguary

Em relação ao time que iniciou o duelo com o Maguary, por exemplo, a expectativa é pelos retornos de Caíque França no gol e Zé Lucas na cabeça de área. Na frente, Lenny Lobato e Carlos Alberto podem formar trio com Gonçalo Paciência.

Adversário

Assim como o Sport, na noite desta terça o Sousa entra em campo pela décima vez na temporada. O time dirigido pelo técnico Paulo Foiani vive grande momento em 2025.

No Paraibano, segue invicto. Lidera o certame com seis pontos de vantagem para o segundo colocado e garantiu classificação antecipada à semifinal. No Nordestão, vem de derrota por 1x0 para o Vitória, apesar da atuação segura em Salvador.

Ficha técnica

Sousa

Bruno Fuso; Iranilson, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Jackson Santos; Hebert Cristian, Diego Viana e Felipe Jacaré; Elielton, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico: Paulo Foiani.

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Lenny Lobato, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Local: Marizão (Sousa/PB)

Horário: 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Zaqueu Eleutério Linhares e José de Arimatéia Freires da Silba (ambos do CE)

Transmissão: TV Jornal e Premiere.

