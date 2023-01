A- A+

Futebol Souza e Matheus Carvalho participaram de sete de oito gols do Náutico em 2023 Meia balançou as redes duas vezes e deu uma assistência, enquanto atacante anotou três gols e deu um passe decisivo

Dos oito gols marcados pelo Náutico em 2023, sete tiveram participação direta da dupla formada pelo meia Souza e o atacante Matheus Carvalho. No jogo passado, contra o Belo Jardim, cada um balançou as redes uma vez, na vitória por 2x0, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano - parceria que também tinha acontecido na mesma competição e no mesmo estádio, mas contra o Caruaru City.



“Eles são peças importantes, pilares que fazem parte do esqueleto da equipe. São os mais experientes, rodados, vividos. Em um grupo recheado de garotos, a presença deles é importante. São referências técnicas, cada um em sua função. Além de participativos, eles estão sendo decisivos. O protagonismo desses atletas traz uma condição de retorno positivo, fazendo com que os mais jovens ganhem vivência Ganhamos mais maturidade com eles em campo”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.



Souza tem dois gols marcados. Fez o primeiro de cabeça, contra o Caruaru City, e o segundo em um chute no ângulo, perante o Belo Jardim. Além disso, foi dele a assistência para o segundo gol de Júlio no Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz, empatado em 3x3, no Arruda, pelo Estadual.





Matheus Carvalho é o artilheiro do Náutico no Pernambucano, com três gols, sendo um contra o Central, outro perante o Caruaru City e o mais recente diante do Belo Jardim. Assim como Souza, também serviu Júlio perante o Santa.



O desafio da dupla agora é repetir a boa parceria pela Copa do Nordeste. O Náutico estreia na competição no domingo (22), no Carneirão, contra o Atlético/BA. Jogo em que Dado promete força máxima.



“Sempre falei, desde minha entrevista inicial, que minha ideia era sempre manter uma formação e trocar peças pontuais. Desde quando iniciou o Campeonato Pernambucano, acho que tivemos três atletas saindo e outros entrando. Hoje tivemos a estreia do Gauto e muito provavelmente vamos pintar essa escalação para a estreia na Copa do Nordeste”, apontou.

