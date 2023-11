A- A+

Futebol Souza, Vagner, Joecio... Náutico avalia atletas com contrato para 2024 Alguns nomes que ainda possuem vínculo com o Timbu estão emprestados, enquanto outros estavam treinando no CT Wilson Campos

Em 2023, o Náutico contratou 33 jogadores para a temporada. Uma quantidade que daria para montar três times, sem falar em nomes que já estavam desde a época anterior. Da lista geral, a maioria já foi embora, mas algumas peças seguem com contrato para 2024. Remanescentes que, pensando no próximo ano, podem continuar ou serem negociados para outras equipes. Decisão que vai passar pela análise do clube e pela “cabeça” dos atletas.

O goleiro Vagner, os zagueiros Danilo e Joécio, o meia Souza e os atacantes Kayon e Kauan Maranhão são alguns que tem contrato para o próximo ano, além dos laterais Bryan e Rennan Siqueira, emprestados ao Novorizontino e Figueirense, respectivamente.

“Estamos em comunicação constante com todos para saber se a cabeça deles está no Náutico. Quem estiver na reapresentação precisa estar totalmente comprometido e focado no processo de construção de resultados para 2024. Os que tiverem contrato, nós vamos cumprir da melhor forma possível”, indicou o gerente de futebol, Rodolpho Moreira.

“A gente está fazendo avaliações em relação aos nomes junto ao Allan Aal (treinador), quanto à aderência modelo de jogo, perfil dentro da competição, para entender se todos irão ou não continuar. Sobre Bryan e Rennan, eles estenderam os contratos para serem emprestados, mas a situação ainda não está definida. Bryan ainda está disputando a Série B junto ao Novorizontino, então não há garantia de permanência ou saída”, indicou Moreira.

Remanescentes tiveram ano difícil

Vagner teve uma temporada que começou com elogios por conta de boas atuações na parte inicial da Série C, mas acabou amarga por conta da falha crucial na eliminação precoce do Náutico na competição, no empate em 2x2 diante do São Bernardo, nos Aflitos. Danilo chegou com a expectativa de ser titular, mas atuou poucas vezes, sem sucesso. Joecio formou a zaga ao lado de Richardson na reta decisiva do torneio nacional, mas não conseguiu ajudar o Timbu a avançar na competição.

Souza foi do céu ao inferno no Náutico. Começou como principal jogador do Náutico no ano, mas caiu de rendimento e chegou a protagonizar problemas internos, como quando discutiu com o técnico Fernando Marchiori.

Bryan passou um longo tempo lesionado em 2024 e, quando voltou, assumiu espaço no time titular, mas sem grandes atuações. Rennan veio para ser lateral, jogou diversas vezes improvisado na zaga e, após o fim da Série C, foi emprestado ao Figueirense.

Kayon e Kauan Maranhão, peças da base, tiveram destinos distintos. O primeiro começou como titular no ataque, mas sofreu uma ruptura do ligamento do joelho direito em maio e desfalcou o time no restante do ano. Já Kauan passou boa parte da temporada emprestado ao sub-20 do Botafogo, retornado ao clube em julho, com o aval do então técnico alvirrubro Fernando Marchiori. Apesar de treinar com o grupo, acabou não sendo utilizado. Pelo alvinegro carioca, chegou a se destacar com seis gols em 12 jogos.

