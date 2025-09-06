A- A+

TÊNIS SP Open: São Paulo volta a sediar um torneio da WTA depois de 25 anos Torneio, que contará com Bia Haddad Maia, começa hoje no Parque Villa-Lobos, Zona Oeste da capital paulista

Vinte e cinco anos depois, São Paulo volta, neste fim de semana, a receber um torneio WTA 250. Disputado em quadra dura entre hoje e o dia 14 de setembro, próximo domingo, o evento do circuito feminino de tênis acontecerá no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, Zona Oeste da cidade. O local ganhou uma estrutura especial para receber as atletas e o público do SP Open.

Serão 32 tenistas na chave principal e 16 duplas em ação a partir de segunda-feira. Antes, hoje, acontece o qualifying, com 24 atletas. A premiação total chega a 275 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual).

Realizada em uma área de cerca de 40 mil metros quadrados, a competição contará com seis quadras, sendo três de treino e três de jogo.

Favoritismo com leveza

O principal nome da competição é a brasileira Bia Haddad Maia, 22ª colocada no ranking da WTA e em busca de seu primeiro título na temporada. Ontem, na véspera do início da competição, a tenista comentou a expectativa para o torneio.

— Todo momento em que a gente joga perto da família, das pessoas de quem a gente gosta, é diferente. Eu sou muito ligada à minha família, então essa com certeza é a minha maior motivação: estar na frente de amigos e familiares que muitas vezes não têm a oportunidade de me ver quando viajo. Eles me veem muito pela televisão e vão poder me ver de perto também — disse Bia.

A atleta reconheceu, no entanto, a pressão natural por ser a favorita a conquistar o título em casa. Bia chega após uma campanha positiva no US Open, quando foi eliminada nas oitavas de final pela americana Amanda Anisimova — número 9 do mundo e que hoje disputa a decisão do Grand Slam contra a bielorussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, a partir das 17h (de Brasília, com transmissão na ESPN 2 e no streaming Disney+).

— Sempre vai haver um motivo para a gente se pressionar, isso é natural. Mas esta semana em especial eu gostaria de levar de uma forma carinhosa. Brigar por todos os pontos, claro, da melhor forma que eu puder, deixar tudo na quadra e lutar muito para tentar pegar esse título para a gente. Mas, acima de tudo, ter muito carinho com todo mundo que está no torneio. Esta semana não trata só da Bia, é todo mundo que está aqui, que está colocando uma gotinha de suor a mais para fazer isso ser possível — analisou a tenista.

Além de Bia, Laura Pigossi, Carolina Meligeni Alves, Luiza Fullana, Ana Candiotto e as promessas Naná Silva e Victoria Barros participarão da competição.

Área VIP e gastronomia

O evento em São Paulo vai contar ainda com uma área VIP de mil metros quadrados, entre espaço interno e varanda, com capacidade para 600 pessoas, batizada de Ace Club. A culinária do espaço ficará sob a responsabilidade da Joá Gastronomia, liderada pelo chef Eduardo Zampier, e contará também com um bar da Grey Goose, que oferecerá drinks personalizados.

O espaço também vai expor o troféu confeccionado para o torneio.

Veja também