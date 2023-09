Spalletti é "o homem certo" para a Itália, diz Buffon

A- A+

O lendário ex-goleiro Gianluigi Buffon, que recentemente foi nomeado como chefe de delegação da seleção italiana, disse nesta segunda-feira (4) que o novo técnico da 'Azzurra', Luciano Spalletti, é "o homem certo" para comandar a equipe.

"Tenho a sensação de que a Itália encontrou o homem certo no momento certo", declarou Buffon durante sua primeira entrevista coletiva no novo cargo.

"Tive a sorte de passar os últimos dois dias com o treinador, sua comissão técnica, e conversamos sobre conceitos, emoções e valores que são, na minha opinião, necessários para alcançar nosso objetivo", continuou o ex-goleiro, que pendurou as luvas no início de agosto, aos 45 anos, depois de uma última temporada no Parma, da segunda divisão.

Ex-técnico do Napoli, Spalletti fará seus dois primeiros jogos à frente da Itália contra Macedônia do Norte, no próximo sábado (9), e Ucrânia, três dias depois, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Buffon, recordista de jogos pela seleção italiana (176), sucede no cargo de chefe de delegação Gianluca Vialli, falecido em janeiro de 2023 aos 58 anos.

"Chegar aqui e querer fazer como Vialli fazia é um erro, eu nunca estarei no seu nível", afirmou o ex-goleiro.

