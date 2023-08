Spalletti será o sucessor de Mancini na seleção italiana, segundo imprensa

A- A+

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) chegou a um acordo com o técnico Luciano Spalletti para que ele assuma a seleção do país no lugar de Roberto Mancini, que deixou o cargo depois de cinco anos, informou nesta sexta-feira a imprensa local.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, Spaletti assinará um contrato de três anos, até setembro de 2026.

Após várias conversas por telefone, o ex-treinador do Napoli chegou a um denominador comum com o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, com quem vai se reunir ainda nesta sexta para fechar o contrato.

Após sua oficialização, que pode ser anunciada no sábado, Spalletti fará sua primeira entrevista coletiva como técnico da seleção da Itália na segunda-feira, acrescentou o jornal.

Campeão da Serie A com o Napoli em maio, Spaletti, de 64 anos, deixou o clube após o fim da temporada.

Como comandante da 'Azzurra', ele terá o desafio de reformular a equipe, que apesar do título da Eurocopa em 2021, não vai a uma Copa do Mundo desde a edição de 2014, no Brasil.

O treinador terá apenas alguns dias para preparar dois jogos cruciais para a Itália no caminho rumo à Euro 2024: contra a Macedônia do Norte, em 9 de setembro, e contra a Ucrânia, três dias depois.

