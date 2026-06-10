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Futebol Spike Lee vai a treino da seleção antes da Copa do Mundo e fala sobre Neymar: "É o meu cara" A CBF abriu o local para a presença de convidados de patrocinadores, e Lee, de 69 anos, foi um dos presentes

O cineasta Spike Lee foi o destaque no treino da seleção brasileira nesta quarta-feira (10) no centro de treinamento em Morristown que é a base da equipe para a Copa do Mundo.

A CBF abriu o local para a presença de convidados de patrocinadores, e Lee, de 69 anos, foi um dos presentes. Ele chegou com cerca de 15 minutos de treino rolando e ficou no espaço reservado aos convidados. Lee vestia uma camisa da seleção brasileira.

Em rápido papo com os jornalistas, disse que estará na noite desta quarta no Madison Square Garden, em Nova York, para ver o jogo 4 das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs - os Knicks vencem a série por 2 a 1. Lee é fã declarado do time de Nova York.

Ele gritou por diversas vezes o nome do seu time de basquete e disse conhecer jogadores como Neymar, que nesta quarta novamente não foi ao campo. Ele se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

Nesta quarta, também é aniversário do técnico Carlo Ancelotti, que completa 67 anos. Os jogadores fizeram uma pequena comemoração no centro do gramado, antes do treino, em homenagem ao treinador, com o Parabéns a Você.

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