A- A+

Basquete Splitter tem oferta de efetivação abaixo do mercado e vê dono dos Blazers buscar outras opções Portland Trail Blazers chega a sua primeira participação nos playoffs em cinco anos com Tiago Splitter como técnico interino

O Portland Trail Blazers chega a sua primeira participação nos playoffs em cinco anos e o técnico interino, Tiago Splitter, diz estar focado nisso. Enquanto isso, circulam rumores de conversas do novo proprietário do time, Tom Dundon, com possíveis candidatos para substituir o brasileiro.

Antes da partida do jogo 2, na última terça-feira (21), contra o San Antonio Spurs, onde saiu vitorioso por 106 a 103, e tornou-se o primeiro técnico sul-americano a conseguir uma vitória em playoffs, Splitter afirmou estar procurando manter o foco na sua atuação.

"Só estou tentando ser um profissional, tento me concentrar no meu vestiário e na minha equipe para que eles se mantenham focados no basquete."

O brasileiro foi nomeado treinador interino da equipe após o ex-técnico, Chauncey Billups, ser preso pelo FBI, em uma investigação federal sobre um esquema de fraude de pôquer de alto risco com ligações com a máfia, com acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, no qual se declarou inocente.

Splitter assumiu a equipe logo na manhã seguinte da prisão, em outubro de 2025, e desde isso chegou a 42 vitórias e 40 derrotas com os Blazers, garantindo a sétima posição nos playoffs da Conferência Oeste.

De acordo com a ESPN, o brasileiro teria recebido um aumento em relação ao seu salário de assistente técnico e discutiu sobre um contrato de longo prazo durante a temporada. Entretanto, o salário oferecido para continuar sendo o técnico principal da equipe estaria abaixo dos padrões para um treinador de nível NBA. Novas conversas foram adiadas para o final da temporada.

O jogador sérvio-israelense Deni Avdija, falou sobre o treinador após a última partida. "Não foi fácil para ele assumir o cargo de treinador principal de repente. Mas acho que ele se saiu fenomenalmente. O Splitter está tirando o melhor de todos. Ele acredita em cada um de seus jogadores, e nós adoramos jogar para ele."

O jornal The Oregonian informou, na última semana, que Dundon busca pagar cerca de US$ 1 milhão por ano para um técnico principal.

O Rose Garden Report acrescentou ainda que o clube passa por redução de custos, uma das medidas teria sido não levar nenhum de seus jogadores com contrato de duas vias para os jogos como visitante nos playoffs, nenhuma outra equipe fez o mesmo.

De acordo com o repórter da NBA, Jake Fischer, Dundon havia começado a conversar com 15 a 20 candidatos em potencial, incluindo treinadores universitários e assistentes técnicos da NBA.

Veja também