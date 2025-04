A- A+

BRASILEIRÃO FEMININO Sport visita o 3B da Amazônia buscando a primeira vitória no Brasileirão Feminino Equipes se enfrentam nesta quarta (30), às 16h, no estádio da Colina

O Sport encara o 3B da Amazônia nesta quarta-feira (30), às 16h, no estádio da Colina, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino.

As duas equipes estão na zona de rebaixamento com um ponto conquistado cada e buscam a primeira vitória na competição.

Na rodada anterior, as Leoas saíram na frente contra o América-MG, na Ilha do Retiro, mas acabaram levando a virada e foram derrotadas por 2x1.

Já o 3B conquistou seu primeiro ponto no último duelo, ao empatar em casa com o Real Brasília, por 1x1.

Onde assistir 3B da Amazônia x Sport?

O duelo terá transmissão ao vivo no canal do YouTube do 3B.

