Futebol Com mais de R$ 70 milhões de obrigações vencidas, Sport divulga panorama financeiro de 2026 Informações foram divulgadas pelo Leão junto com o site da transparência do clube

O Sport lançou neste domingo (11) o Portal de Transparência, espaço destinado para informações relacionadas a processos, gastos e números envolvendo prestação de contas do clube. Junto isso, os rubro-negros divulgaram um relatório detalhado do panorama financeiro de 2026, destacando que a nova gestão, que assumiu no dia 19 de dezembro do ano passado, chegou ao Leão precisando assumir R$ 70,5 milhões em obrigações vencidas.





Números

No documento, é destacado que a maior parte das dívidas (R$ 29,4 milhões) é referente a atrasos de salários (CLT), direitos de imagem, bônus e rescisões contratuais. Outros R$ 25,9 milhões incluem pagamentos a clubes e agentes. O débito com fornecedores e impostos é de R$ 14,3 milhões, enquanto R$ 984 mil estão ligados ao FGTS.

O Sport ainda informou que foram antecipados R$ 115,4 milhões em receitas de 2026. Do montante, são R$ 100 milhões oriundos de FFU, correspondentes a 15% das receitas de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ao longo de um contrato com vigência de 50 anos, e R$ 6,9 milhões provenientes da mesma fonte de receita, equivalentes a 85% das receitas de direitos de transmissão previstas até janeiro de 2027, não se limitando, portanto, exclusivamente às receitas do exercício de 2026.

Ao final de 2025, vale recordar, foi homologado o Plano de Recuperação Judicial do Sport, o que implica o início imediato dos pagamentos aos credores. “Compromissos anteriormente suspensos passam a exigir rigor absoluto na gestão de caixa, com obrigações mensais inadiáveis”, publicou o clube.

No biênio 2024-2025, o Sport registrou receita de R$ 278 milhões, sendo R$ 135 milhões em 2024 e R$ 143 milhões até novembro do ano passado. Ainda na nota, o Leão reforçou o “compromisso com a ética, a boa governança, a transparência e a busca por resultados esportivos e institucionais sustentáveis”.

Compromissos

Em 2026, o Sport disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso oficial do clube no ano foi no último sábado, no empate em 2x2 com o Jaguar, na Arena de Pernambuco, na rodada de abertura do Estadual.

Um dos gols do Sport na partida foi marcado por Lipão. “Queríamos a vitória, mas nos entregamos muito. A vida toda a gente trabalha para chegar neste momento, estreando e fazendo gol. Agora é descansar porque quarta-feira temos outro jogo importante”, destacou o atleta. O próximo duelo do Leão é perante o Retrô, na Ilha do Retiro.

