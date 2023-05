A- A+

Sport Sport abre arquibancada da sede e libera mais 3 mil ingressos para jogo com Botafogo-SP Confronto só poderá ser acompanhado por mulheres, crianças de até 12 anos e PCDs

A promessa é de Ilha do Retiro cheia neste sábado (20). Às 16h, o Sport recebe o Botafogo-SP, pela 7ª rodada da Série B. Por causa da alta procura por bilhetes, o Leão anunciou que irá abrir os portões da arquibancada da sede. Mais três mil entradas serão disponibilizadas.

“Inicialmente, o setor ficaria fechado, mas sem qualquer correlação com despesas. Entretanto, a fim de receber ainda mais torcida para uma linda festa, três mil ingressos serão colocados à disposição exclusivamente para torcedoras mulheres”, disse o Sport em nota.

Vale lembrar que o confronto só poderá ser acompanhado por mulheres, crianças de até 12 anos e PCDs, devido à uma determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Para adquirir as entradas, os torcedores podem fazer check-in na plataforma oficial do clube, a partir das 21h desta sexta, desde que tenha se cadastrado antes.

Na última e única parcial divulgada pelo Sport, na quinta-feira (18), o clube anunciou que 12.628 bilhetes haviam sido comercializados.

