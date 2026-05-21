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Sport Sport abre conversas para manter Perotti em definitivo na Ilha do Retiro Com sete gols em 12 jogos, atacante tem sido um dos destaques do time na temporada

Em lua de mel com a torcida do Sport, o atacante Perotti pode ter vida longa na Ilha do Retiro. Atualmente emprestado ao clube pernambucano pela Chapecoense, o jogador de 28 anos conversa com a diretoria para ficar no Leão de forma definitiva.

A informação, divulgada inicialmente pelo NE45, foi confirmada na tarde desta quinta-feira (21) pela Folha de Pernambuco junto ao executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues.

O dirigente afirmou que a possibilidade de permanência de Perotti é real, e além das conversas com o atacante, a diretoria também já sinalizou o interesse para a Chapecoense.

O vínculo do Perotti com os catarinenses se encerra em 30 de novembro, mesma data do término do empréstimo para o Sport. Assim, a partir do início de junho, o jogador já pode assinar um pré-contrato com um novo clube. Até por isso, o clube pernambucano se movimenta para garantir a permanência do atual camisa 9.

Contratado em março, Perotti se tornou um dos principais nomes do Sport na temporada. Em 12 jogos com a camisa rubro-negra, o atacante soma sete gols e quatro assistências. Na última quarta-feira (20), o jogador foi o destaque da vitória leonina sobre o Fortaleza, pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. Na ocasião, Perotti marcou os dois gols da vitória pernambucana por 2x1.

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