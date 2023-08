A- A+

Sport Sport abre venda de ingressos para jogo com Novorizontino; veja valores Leão vem de três vitórias consecutivas na Série B do Brasileiro

Em boa fase, o Sport abriu, nesta quinta-feira (3), a venda de ingressos para a partida contra o Novorizontino, marcada para este sábado (5), às 18h, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro.

Embalado pelas três vitórias consecutivas, o Leão resolveu aplicar um desconto no valor dos bilhetes para seus torcedores, com validade até as 8h desta sexta-feira (4), para todos os setores do estádio.

Até o início da noite desta quinta, a comercialização dos ingressos foi exclusiva, como de praxe, para os associados do clube. Depois das 18h, no entanto, a venda passou a ficar disponível para o público geral. A venda física, por sua vez, só acontecerá no dia da partida, das 9h até os 15 minutos do segundo tempo.

O check-in exclusivo para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre no sábado (05), das 9h às 18h, na secretaria social, mediante disponibilidade.

Gratuidade para as crianças

Após a iniciativa que ampliou a idade limite para a entrada de crianças durante jogos nas férias de julho, a configuração retorna para o que era aplicado anteriormente, com gratuidade liberada para torcedores de até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Confira os valores:

Sócios

– Sociais: R$ 45

– Arquibancada Sede: R$ 35

– Arquibancada Frontal: R$ 40

– Assentos Especiais: R$ 50

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60

– Cadeiras Centrais: R$ 90

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 80/ R$ 40 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 120/ R$ 60 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 180/ R$ 90 (meia)

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 90

– Camarote: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 45

– Cadeiras de Ampliação: R$ 45

– Cadeiras Centrais: R$ 45

– Camarote: R$ 45

Valores originais – a partir das 8h de sexta (04)

Sócios

– Sociais: R$ 55

– Arquibancada Sede: R$ 45

– Arquibancada Frontal: R$ 50

– Assentos Especiais: R$ 60

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70

– Cadeiras Centrais: R$ 100

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 100/ R$ 50 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 120/ R$ 60 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 140/ R$ 70 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 200/ R$ 100 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 90/ R$ 45 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 08h de sábado (05) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 110/ R$ 55 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 110/ R$ 55 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 110

– Camarote: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 55

– Cadeiras de Ampliação: R$ 55

– Cadeiras Centrais: R$ 55

– Camarote: R$ 55

Bilheterias físicas

Social

– Sábado (05): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

– Sábado (05): 09h até os 15 minutos do segundo tempo





Veja também

Futebol Lima cita contas para acesso, mas pede foco no CSA; regularizado, Ribamar pode estrear