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Futebol

Sport acerta a contratação do lateral-esquerdo Raí Lopes

Jogador tem passagens por clubes como Fluminense, Remo e Figueirense e estava anteriormente no Sheriff, da Moldávia

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Raí, novo reforço do SportRaí, novo reforço do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport acertou nesta sexta-feira (12) a contratação do lateral-esquerdo Raí Lopes, de 26 anos. O jogador tem passagens por clubes como Fluminense, Bangu, Confiança, Remo e Figueirense, e Sheriff, da Moldávia, equipe que estava antes de se transferir ao Leão. 

O lateral, que assinou contrato com o Sport até 31 de dezembro deste ano, já se apresentou no CT José de Andrade Médicis, realizou os exames médicos e está integrado ao elenco leonino.

“Estou feliz em chegar para vestir essa camisa tão importante no futebol brasileiro. Fui muito bem recebido e darei o meu melhor para contribuir com os objetivos do clube”, declarou Raí.

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