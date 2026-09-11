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Futebol Sport acerta a contratação do lateral-esquerdo Raí Lopes Jogador tem passagens por clubes como Fluminense, Remo e Figueirense e estava anteriormente no Sheriff, da Moldávia

O Sport acertou nesta sexta-feira (12) a contratação do lateral-esquerdo Raí Lopes, de 26 anos. O jogador tem passagens por clubes como Fluminense, Bangu, Confiança, Remo e Figueirense, e Sheriff, da Moldávia, equipe que estava antes de se transferir ao Leão.

O lateral, que assinou contrato com o Sport até 31 de dezembro deste ano, já se apresentou no CT José de Andrade Médicis, realizou os exames médicos e está integrado ao elenco leonino.

“Estou feliz em chegar para vestir essa camisa tão importante no futebol brasileiro. Fui muito bem recebido e darei o meu melhor para contribuir com os objetivos do clube”, declarou Raí.

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