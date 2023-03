A- A+

Sport Sport acerta a contratação do zagueiro Alisson Cassiano Zagueiro de 28 anos teve nome publicado no BID, nesta segunda-feira (20)

O Sport acertou a contratação de mais um jogador para a temporada. Trata-se do zagueiro Alisson Cassiano, que defendeu as cores da Ferroviária durante o Campeonato Paulista 2023. Apesar do clube não ter anunciado oficialmente, o atleta já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (20).

Com a regularização de Alisson, ele está apto para defender o clube no mata-mata da Copa do Nordeste. As inscrições para a competição regional se encerram nesta segunda.

Aos 28 anos, Alisson tem passagens por clubes como a Portuguesa Santista, Joinville, Moto Club, São Bento, Patrocinense, Treze, ABC, Vitória e Vila Nova. Pela Ferroviária, esteve em campo em dez oportunidades durante o Paulistão deste ano.

Um zagueiro destro era um pedido do técnico Enderson Moreira. Atualmente, Chico, que é canhoto, tem sido a primeira opção para substituir tanto Sabino como Rafael Thyere. O restante do setor é composto por jovens recém-promovidos da base, como Renzo, Marcelo Ajul e Baraka.

