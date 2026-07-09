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Futebol Sport acerta a contratação do zagueiro Kayky Almeida Atleta de 21 anos estava no Remo e chega para reforçar o Leão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

O Sport acertou a contratação do zagueiro Kayky Almeida, de 21 anos, que pertence ao Fluminense, mas estava emprestado ao Remo. O defensor vem para reforçar o Leão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação da contratação foi publicada inicialmente pelo jornalista Nelson de Torres e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco por meio do empresário de Kayky, Paulo Braziliense.

Prata da casa do Fluminense, Kayky também teve passagem nas categorias de base do Watford, antes de se transferir para o Remo. No clube paraense, o atleta disputou 31 jogos.

Na oitava posição da Série B, com 25 pontos, o Sport enfrenta nesta sexta-feira (10) o Botafogo-SP, às 20h. Os paulistas estão em 14º lugar, com 19.

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