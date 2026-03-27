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Sport Sport acerta chegada do lateral-esquerdo Edson Lucas Reforço assinou com o Leão até o fim da Série B

O Sport anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira (27), mais um jogador para a disputa da temporada. Depois de oficializar as contratações do lateral-direito Madson e do atacante Pedro Perotti, o Leão publicou a chegada do lateral-esquerdo Edson Lucas. Na quinta-feira (26), o Rubro-negro já tinha anunciado o zagueiro Habraão.

Segundo o Sport, o jogador já passou por todos os exames físicos e assinou contrato até o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Edson Lucas estava na Ferroviária-SP, onde entrou em campo 15 vezes neste ano e marcou dois gols.

Este será o terceiro clube pernambucano no currículo de Edson Lucas. Revelado no América-PE, o jogador também passou pelo Retrô.

Além do futebol local, o lateral-esquerdo defendeu as camisas do Murici, CSA, Vitória, e estava na Ferroviária desde 2024. Pelo clube paulista, conseguiu o acesso da Série C para a Série B, no ano passado.

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