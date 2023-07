Sport acerta contratação de Diego Souza para disputa da Série B

A- A+

O Embaixador está de volta. O Sport acertou a contratação de Diego Souza para a disputa do restante da Série B deste ano. Ídolo recente do Leão, o camisa 87 retorna após cinco anos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

O jogador de 38 anos deve chegar ao Recife nesta sexta-feira (21) para assinar o vínculo com o Sport.

Diego Souza se despediu do Grêmio no final de junho após três anos no clube gaúcho. No ano passado, o atacante fez 19 gols e deu cinco assistências em 42 jogos. Em 2023, os números foram bem abaixo. Diego jogou apenas 11 partidas e não marcou gol.

Diego Souza no Sport

Essa será a quinta temporada de Diego Souza no Sport. Ele chegou em 2014 para a disputa da Série A e seguiu no Leão até 2017 (com uma curta passagem pelo Fluminense em 2016).

No total de todas as passagens, Diego vestiu a camisa rubro-negra em 173 partidas, com 53 gols e 38 assistências. Seu único título foi o Campeonato Pernambucano de 2017.

