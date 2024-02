Sport acerta contratação de Ricardo Luiz, novo executivo de futebol de base

A- A+

O Sport anunciou oficialmente a contratação de Ricardo Luiz como novo executivo de futebol da base do clube. Aos 43 anos, o profissional tem passagens como Cuiabá, Cruzeiro, América/MG e Santos.



“Fiquei extremamente feliz com o convite do Sport, um clube gigante, que vem realizando um grande trabalho na base e não é de hoje. Sei do desafio e da responsabilidade, e chego muito motivado para dar sequência e poder agregar a tudo o que vem sendo feito”, disse Ricardo Luiz.



De acordo com o clube, o objetivo é dar sequência ao processo de profissionalização e modernização do departamento, cujo cargo foi criado em 2022. O profissional desembarcou no Recife na manhã desta segunda-feira (26), reuniu-se com todo o departamento e conheceu as instalações do CT José de Andrade Médicis para iniciar os trabalhos.



“Ricardo é um profissional com um grande currículo, expertise e encaixa-se no perfil que entendemos como adequado para dar continuidade ao que tem sido feito pelas categorias de base do clube. Ele já conheceu o CT, elogiou muito a estrutura e foi apresentado aos profissionais envolvidos no dia a dia da base”, afirmou João Marcelo Barros, coordenador geral da base e membro do comitê gestor de futebol.



Saída

O Sport também comunicou a saída do atacante Gean Carlos. Em comum acordo, as partes definiram pela rescisão do contrato do prata da casa, que que vai defender o FC Samgurali Tsgaltubo, da Geórgia. O Leão ainda permanece com 40% dos direitos econômicos do atleta.

Veja também

ESPORTES Brasil encerra Mundial de badminton paralímpico com dois bronzes