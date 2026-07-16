Sport acerta contratação do atacante Dudu Teodora

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O Sport anunciou nesta quinta-feira (16) a contratação do atacante Dudu Teodora, de 26 anos, que estava no Mazatlán, equipe da Primeira Divisão do México. O jogador já passou por todas as avaliações médicas e físicas no clube e assinou contrato válido até 30 de novembro de 2026.

Dudu passou pelas bases de Inter de Limeira, Ponte Preta e Fluminense. Em seguida, passou pelo Marinhense e Nacional da Madeira, ambos de Portugal. Pelo Mazatlán, do México, o atleta marcou um gol em 32 jogos.

“Chegar ao Sport representa um momento imenso na minha carreira. Falei com a minha família e estamos muito felizes com essa oportunidade. É um clube enorme, com uma torcida e apaixonada, tudo que um jogador deseja”, declarou o novo atacante leonino.

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