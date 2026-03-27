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Sport Sport acerta contratação do lateral-direito Madson, livre no mercado Aos 35 anos, jogador não entra em campo desde outubro do ano passado, quando defendia o Athletico-PR

O Sport acertou com mais um atleta para a sequência da temporada. Buscando elevar a concorrência na lateral direita, o Leão chegou a um acordo com Madson, que estava livre no mercado. O último clube do jogador de 34 anos foi o Athletico-PR.

A informação foi dada inicialmente pelo repórter Paulo de Tarso e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta sexta-feira (27).

Madson assinou acordo com o Sport nesta sexta e é aguardado na Ilha do Retiro em breve para se apresentar ao clube. O vínculo do lateral-direito será válido até o término da temporada.

Madson não entra em campo desde outubro no ano passado. Em 2025, aliás, o lateral só esteve em campo três vezes pelo Athletico-PR, mas teve que lidar com uma lesão no tornozelo. Pelo Furacão, acumulou 81 jogos, contribuiu com três gols e sete assistências.

Além do clube paranaense, o jogador revelado pelo Bahia tem passagens por equipes como ABC, Vasco, Grêmio e Santos.

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